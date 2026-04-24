TEŽAK DAN U DOMU SAŠE POPOVIĆA: Umesto da slave, svi zavijeni u crno

Danas u domu Saše Popovića na Bežanijskoj kosi umesto slavlja vlada bolna tišina. Danas bi estradni mag slavio rođendan. Otkako nas je napustio Saša Popović, njegova porodica obeležava ovaj datum.

Neutešna supruga Suzana Jovanović, ćerka Aleksandra i sin Danijel u najužem krugu obeležiće ovaj dan, a planiraju i da odu na groblje.

Saša Popović je voleo da svoj rođendan proslavi sa svojim najbližima u porodičnom domu.

Saša Popović je jednom prilikom pričao da posle pedesete godine nije slavio rođendane, već je voleo da taj dan slavi sa porodicom.

- Teško da ću doživeti stotu, taj ko doživi stotu godinu nije radio u Grandu i nije radio sa pevačima i pevačicama - rekao je tada.

Podsetimo, Saša Popović je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu, okružen svojim najmilijima. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji, zaslužan je za stotine stvorenih karijera, kao i za "Grand" imperiju koja i danas živi.



Autor: N.B.