UPLAKANA SEDI I POSMATRA SAŠINU SLIKU! Suzana ne suši obraze, na dan Popovićevog rođendana SLOMLJENA OD BOLA! (VIDEO)

Nije joj lako.

Pevačica Suzana Jovanović danas se pojavila na Novom bežanijskom groblju, jer bi njenom pokojnom suprugu Saši Popoviću danas bio 72. rođendan, da nije preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu, posle kratke i teške bolesti.

Suzana se na groblju pojavila uplakana i vidno tužna, noseći u ruci veliki buket cveća. Nakon što je cveće spustila na njegovu večnu kuću, Suzana je okadila grob i zapalila sveću.

Potom je na nadgrobnu ploču izvadila i rođendansku tortu, kao i svećicu, u čast rođendana njenog supruga.

Suzana je zatim sela na klupu pored spomenika i dugo tugovala, sama u tišini.

Autor: R.L.