Tea Tairović i Ivan slave prvu godišnjicu braka! Venčanje decenije kao iz bajke organizovano daleko od očiju javnosti, muzička zvezda blistala u venčanici od čipke i kristala (FOTO)

Popularni par je pre godinu dana u Novom Sadu organizovao svadbu na kojoj je bio samo odabran broj zvanica.

Regionalna muzička zvezda Tea Tairović danas proslavlja prvu godišnjicu braka! Naime, ona se pre tačno godinu dana zavetovala na večnu ljubav dugogodišnjem partneru Ivanu, a venčanje je upriličeno u jednom novosadskom dvorcu koji je smešten na samoj obali reke.

Iako je želja mladenaca bila da se svadba održi daleko od očiju javnosti, u prisustvu najblizih prijatelja, kumova i članova porodice, interesovanje medija bilo je ogromno.

Tea je blistala u predivnoj venčanici od čipke i kristala, dok se njen suprug pojavio u crnom smokingu.

Teu je do matičara i budućeg supruga ispratio njen otac Zoran Tairović.

Dvorac u kojem je održano venčanje i zabava izgledali su kao iz bajke, kao iz holivudskih filmova, a ako je suditi po snimcima koji su procureli u javnost, zabava je bila sjajna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Tea, za razliku od nekih svojih koleginica, nije želela estradno venčanje, pa su se među zvanicama našle samo dve pevačice Sanja Vučić i Barbara Bobak.

Kako saznajemo, Tea i Ivan godišnjicu proslavljaju u inostranstvu, budući da pevačica ima dosta nastupa i koncerata, a nedavno je objavila i duetsku pesmu "Šamar" sa Dadom Polumentom, koja je postala pravi hit.

Autor: N. B.