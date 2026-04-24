Emotivna objava ćerke Saše Popovića na njegov rođendan: Danas nije izašla na groblje, ali njegov dan nije zaboravila

Na današnji dan rođen je Saša Popović, a danas je na njegov grob došla supruga Suzana, ali ne i njegova ćerka Aleksandra. Ona se sada oglasila putem društvenih mreža i tako pokazala koliko joj otac nedostaje.

Na dan rođenja Saše Popovića njegova ćerka Aleksandra objavila je fotografiju na kojoj se njih dvoje snažno grle. U opisu je stavila emotikon rođendanske torte i slomljenog srca.

U pozadini objave čula se francuska pesma "Maison", što u prevodu znači dom.

"Teško joj je da ode ocu na grob"

U ranijem razgovoru za domaće medije, Suzana Jovanović je otkrila koliko Aleksandra pati i kako i dalje ne može da se pomiri sa tragedijom koja ih je zadesila.

- Ona je rođena kao mlađi član u našoj porodici. Danijel je stariji brat. Uvek je bila nekako zaštićena, mažena, pažena od svih nas i od brata i od tate i od mame i od ostatka familije i rođaka i rodbine. Tako da smo je uvek štitili od tih nekih loših i negativnih stvari, ali sada nažalost, koliko god da štitite svoju decu desi se ovakva tragedija i prosto ne možete da je zaštitite. Niti smo mi mogli da se zaštitimo, ni ja ni deca ni niko od nas. Tako da je jako teško ovaj podnela to. Šta da vam kažem kad joj je još uvek teško da ode na tatin grob. Baš joj je teško. Svaki put se slomi, rastuži se i onda to danima traje, ali ja mislim da to ni Sale ne bi voleo da ona tuguje već da se okrene sebi i svom životu i nekim svojim radostima, ciljevima i i planovima -rekla je Suzana koja svakodnevno sa ćerkom priča o ocu.

Danas je Suzana posetila večnu kuću Saše Popovića i tom prilikom okadila grob i donela tortu.

