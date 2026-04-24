Ko bi rekao da se porodila pre dva meseca: Nikolina Kovač objavila sliku u providnoj košulji, komentari pljušte (FOTO)

Nikolina Kovač (35) porodila se pre dva meseca i na svet donela treće dete - dečaka kojem su dali ime Simeon. Pevačica je sada podelila snimak iz frizerskog salona i oduševila izgledom.

Nikolina je sveže isfenirala pozirala u skroz providnoj košulji i belim pantalonama.

Svi su bili oduševljeni njenim izgledom samo dva meseca nakon porođaja, a pevačica je dobila mnoštvo komplimenata.

Značenje imena Simeon

Inače, Saša i Nikolina su dali sinu ime sa moćnim značenjem.

Ime Simeon je biblijskog, hebrejskog porekla (Šim'on) i znači "Bog sluša", "sluh", "slušanje" ili "uslišan". Ovo hrišćansko ime simbolizuje onoga ko sasluša, a kroz istoriju je povezano sa starcem Simeonom iz Novog zaveta koji je prepoznao Isusa kao spasitelja. Izvedena imena su Sima, Simeun, Simo i Simon.

"Hvala ti Gospode što si u naš dom poslao ljubav"

Podsetimo, Nikolina se na svom Instagramu oglasila emotivnim rečima.

- Jedno sunce obasjalo je naš dom, naš svet najlepšim mogućim sjajem, ugrejalo oko srca da bude potpuno, da se oseća prezahvalno, oplemenjeno, hvala Ti Gospode Svesilni što si u naš dom poslao ljubav i što nas svojom ljubavlju čuvaš i vodiš!… Hvala predanom doktoru Tajilu koji svoj posao obavlja ljudski i pored kojeg se svaki pacijent podjednako oseća - napisala je Nikolina koja sa kolegom već ima dvoje dece i dodala:

-Hvala celokupnom osoblju koji su mi pružili apsolutnu podršku i jedno veliko hvala ženi koja je svaki put tu za mene, u svakom momentu, u svakom trenutku… Hvala svima vama koji ste se iskreno obradovali našoj sreći, našoj istinskoj radosti. Neka ljubav caruje, neka se duša duši raduje.

Autor: N.B.