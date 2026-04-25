POZNATE FACE KOJE SU MAZNULE MLAĐE ŽENE: Oni su dokaz da prava ljubav godine ne broji, a razlika između njih dvoje je skoro 4 decenije

Ovo su poznati parovi koji uživaju u ljubavi uprkos ogromnoj razlici u godinama!

Prava ljubav ne broji godine i to je ono što je istina kada su emocije i odnosi u pitanju. Na estradnoj sceni ima više primera koji potvrđuju pravilo, a neki od muškaraca su svoje srce poklonili znatno mlađim ženama pored kojih su pronašli mirnu luku.

Lazar Ristovski

Lazar Ristovski već neko vreme uživa sa svojom 38 godina mlađom devojkom glumicom Anicom Lazić. Ljubavni par od kako je ozvaničio vezu ne krije koliko je srećan u vezi.

Anica je nedavno otkrila kako su se upoznali.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima - započela je Anica gostujući na televiziji Prva i dodala:

- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

Dragan Marinković Maca

Dragan Marinković Maca već deceniju uživa u braku sa suprugom Jovanom Marinković koja je od njega mlađa 20 godina. Kako je nekoliko puta naveo Jovanu medijsko eksponiranje ne zanima, te je ona njegova najveća podrška iz senke.

Glumčeva supruga važi za jednu od najatraktivnijih žena poznatih ličnosti, a posvećena je svom privatnom biznisu.

Marinković je nedavno za Kurir progovorio o svojoj Jovani.

- Jovana je jedna divna i časna devojka. Bože zdravlja uskoro i majka moje dece koja nema potrebe da izlazi u javnost. Ona nije kao što su ove žene od poznatih, budale iskompleksirane kojima je dosadno, pa uz muža postaju kreatorke... Jovana nema tu potrebu za medijskom pažnjom, boli nju k**** za sve to. Ona ima svoj posao, kolorista je, radi ima svoje klijente, radi, ćuti...Te predrasude i lažni moral me ne interesuju. Uvek se nađe neki navodni intelektualac koji ima nešto da prokomentariše, užasna su vremena - istakao je Marinković.

Ognjen Amidžić

Ognjen Amidžić oženio se Minom Naumović koja je od njega mlađa 17 godina. Nakon što su ozvaničili vezu, ubrzo su se i tajno venčali, a Mina je na svet nešto kasnije donela Peruna, a nedavno i ćerkicu Lolu.

O izgledu i lepoti Mine se često pisalo, te je jedno vreme trpela kako je rekla, sajber nasilje od ljudi koji su je na osnovu fizičkog izgleda loše komentarisali i napadali da je sva izoperisana.

Amidžić je jednom prilikom govorio o toj temi.

- Ako si iz bilo kog razloga izloženiji i istaknutiji javnosti, ti si tada više napadnut. Bio sam razočaran natpisima koji su se tada pojavljivali. Toliko je bilo malicioznih, netačnih priča po nju, ali i po mene, čak i od kolega koje znam godinama. Čast izuzecima. Kompletne neistine su pisali, i to ljudi koje sam ja znao. Niko me nije pozvao da pita i proveri informaciju. To je bilo jezivo - rekao je on, pa dodao:

Veliki problem su i društvene mreže, gde ljudi napišu svašta bez ikakve provere. I za sebe sam čitao svašta. Kada mi bude dosadno i ja izvređam njih. Ali najbolje je ignorisati sve. Tako Minu ni krivu ni dužnu izvređaju, ali dobro...

Steva Simenunović

Kompozitor Steva Simeunović uživa u braku sa Zoranom Simeunović koja je od njega mlađa 30 godina. Jednom prilikom je govorila o odnosu sa suprugom i ružnim komentarima.

- Život je da se živi, a ne ostavlja za sutra. Da nisam čula tu Stevinu rečenicu: "Šta jedem ja, ješćeš i ti", verovatno bi okrenula glavu od njega, kao i većine muškaraca u mom životu. Osetila sam tu iskrenost. Poenta života je da imaš sa kim da podeliš dan - rekla je Zorana, osvrnuvši se na to koliko je bole izjave "udala se za dedu":

- Da nisam oguglala ne bih sedela ovde. Steva jeste deda, zvanično ima unuka. Po životnim potezima, mnogi bi mu pozavideli i ne bi smeli da mu stanu na crtu. Steva kada nešto radi, ima dobar temelj, nikada se nije povukao i kada nešto kaže da će da uradi, on to uradi, pa makar i na svoju štetu. Mnogima bi mogao da drži lekcije šta je muškarac. Muškarac je taj koji treba da drži do sebe, da bude uz ženu, da poštuje njenu odluku, da kada ona kaže: "Dobro sam", da zna i oseća da nije dobro i da treba da je podrži - rekla je pevačica

