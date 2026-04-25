BOGATA SRPKINJA (54) SA GOLIM STOMAKOM! Prošetala Rimom, kao da je sišla sa modne piste: Nema ko se nije okrenuo za njom

Modna kreatorka Marijana Mateus (54) često putuje i fotografije iz različitih delova sveta. Ona trenutno boravi u Rimu gde je privukla veliku pažnju prolaznika svojim stajlingom.

Marijana je ispoštovala trend ovog proleća i ceo autfit joj je bio u tufnama, a za večeru u prestižnom italijanskom restoranu se odlučila za šik kombinaciju koju ne bi svako mogao da iznese.

U pitanju je komplet - dugačka bela suknja do poda sa crnim tufnama i top majica istog dezena koja je nešto kraća te se kreatorki video stomak.

Za ovu priliku je uvila kosu, nosila je papuče i nije skidala osmeh sa lica.

Imala tumor

Iako je uvek pozitivna i vedra, Marijana je vodila tešku bitku pre nekoliko godina kada joj je dijagnostikovan tumor.

- Posle svih tih putovanja, prijema, intenzivnog vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima. Nešto malo pre razvoda između jajnika i debelog creva dijagnostikovan mi je ogroman tumor, za koji se do operacije nije znalo da li je maligni. Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom. Bolest me je naterala na preispitivanje i nametala mi pitanje da li ga i dalje volim. Ako ne, zbog čega ta mesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao treba da bude jedina važna stvar u mom životu. Šest nedelja sam živela sa saznanjem da me čeka teška operacija. Nikada u životu nisam bila toliko slaba, ali sam sve stoički izdržala. Imala sam divnog doktora, sjajnu negu i mnogo sreće da je sve dobro prošlo. Kada su videli u kakvoj je fazi tumor, rekli su mi sa stoprocentnom sigurnošću da neće biti nikakvih zračenja i da će se sve povući samo od sebe - ispričala je Marijana jednom prilikom.

Autor: Nikola Žugić