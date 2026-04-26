Ovako Dea uživa u šestom mesecu trudnoće! Voditeljka pokazala gde puni baterije, prelep prizor oduzima dah (FOTO)

Poznata TV voditeljka Dea Đurđević u blagoslovenom je stanju i često pokazuje pratiocima kako uživa u trudničkim danima.

Ona je sada podelila bajkovit prizor zalaska sunca nad rekom uz kratku emotivnu poruku. Dea je podelila prelepu fotografiju iz Beograda, koji joj je zauvek u srcu, Dea Đurđević je objavila i numeru "Here Comes The Sun" (Evo dolazi sunce), jasno stavljajući do znanja koliko uživa u harmoniji dok iščekuje dolazak deteta na svet.

Voditeljka je nedavno otkrila da čeka devojčicu.

- Da, to je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - izjavila je nedavno presrećna voditeljka u emisiji "Magazin In".

Ime Iris grčkog je porekla i znači "duga", a u mitologiji predstavlja boginju duge i glasnicu bogova koja simbolizuje most između neba i zemlje, nežnost i lepotu.

Voditeljka i njen suprug Lazar Petrović, čije je prezime voditeljka uzela nakon nedavnog intimnog venčanja, bili su velika ljubav iz srednje škole.

Putevi su im se sasvim slučajno ponovo ukrstili posle punih 15 godina, a, kako je sama Dea ispričala, za manje od godinu dana od ponovnog susreta usledili su venčanje, zajednički život i trudnoća.

Par sada sa najvećim nestrpljenjem čeka dan kada će mala Iris doći na svet.

