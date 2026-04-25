Gospođo, molim vas, idite, vratićemo vam novac: Anđelka Stević Žugić htela da prekine predstavu zbog žene u publici: Sedela je u prvom redu...

Anđelka Stević Žugić je odmah primetila gospođu koja je sedela u prvom redu sa šeširom na glavi, koja joj je okupirala pažnju tokom čitave predstave!

Glumica Anđelka Stević Žugić progovorila je o neprijatnosti koju je doživela jednom prilikom tokom izvođenja predstave. Ona je rekla da je želela da prekine predstavu zbog žene koja se nalazila u publici.

- Bila je jedna gospođa u prvom redu sa velikim šeširom, tako sva dama, centralno je sedela ispred mene. I privukla mi je pažnju tim šeširom, i naravno da sam se njoj obraćala i u nju gledala. Međutim, ona je sve vreme sedela prekrštenih ruku, sa nekom osuđujućom facom prevrćući očima - rekla je Anđleka koju je situacija jako iznervirala.

- Ja sam posle 20 minuta samo nju želela da zadovoljim, 350 ljudi se smeje i lepo im je, ali mene oni nisu zanimali već samo ta žena da nju odobrovoljim. I onda, kada sam videla da mi to teško ide, onda sam želela samo da ustanem i kažem joj „Gospođo, molim vas, samo idite, zračite me jako loše, evo vratićemo novac za kartu, pošto vidim da vam nije lepo" - rekla je glumica, prenosi "Hello".

