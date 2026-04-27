OTIMALI SE OKO NJEGOVOG NASLEDSTVA, A KUĆA DANAS RUINA! Nikola Simić nije imao decu, nakon smrti pokrenut SUDSKI SPOR

Legendarni Nikola Simić umro je 9. novembra 2014. i iza sebe ostavio bezbroj fenomenalnih uloga po kojima ga i danas pamte.

Ekipa jednog medija nedavno je posetila Senjak gde smo njegovu rodnu kuću našli u katastrofalnom stanju, a jednom prilikom je njegov bratanac govorio je o nasledstvu za koje su se svi borili nakon Nikoline smrti.

Nikola Simić nikada nije imao dece, a kako se godinama pisalo da je imao ćerku Anu njegov bratanac je tada objasnio da je reč o ćerki njegove poslednje žene.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikoli je u mladosti puklo slepo crevo, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - rekao je tada on.

"Kuća je pod hipotekom"

Kada smo otišli na Senjak zatekla nas je zapuštena kuća koja je skoro ruina, razvaljena vrata i prozori. Lusteri se jedva drže na kablovima, nameštaja skoro da nema, koliko se može videti sa ulice.

- Kuća nažalost propada, čula sam da je pod hipotekom, bio je neki sudski spor, valjda naslednici nisu mogli da se dogovore ali ne znam tačno. To su samo priče, dolazili su neki ljudi da gledaju ali ona sada tako propada - rekla nam je tada jedna komšinica.

Jedan komšija je otkrio daj je poznavao čitavu porodicu

- Poznavao sam Slavka i familiju Simić, starijeg brata a mlađi je bio Nikola. To je njihova kuća. Obojica čuveni jugoslovenski glumci. Slavko je do kraja bio tu, on je igrao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a Nikola je više snimao filmove i serije kao što je “Tesna koža”. Tu su rođeni i to im je od reditelja kuća ali otkada je Slavko umro, od tada nema nekoga. Sada ne znam čija je. Bila je familije Simić to znam - rekao nam je komšija Todorović i dodao:

- Slavko je stariji, tu je živeo do kraja od tada nema nikoga, a Nikola je negde u centru živeo, tamo na Kosančićevom vencu. Slavko je možda učestvovao u toj seriji pa im je dao da snimaju. Mi smo bili prijatelji preko njihovog oca, pa mi je donosio karte u tapetarsku radnju. Nisam ga dublje poznavao, pričali smo, radili smo kao tapetari pa smo tapacirali sve u Ateljeu 212. Dolazila je Mira Trailović, bio sam odličan sa Borom Todorovićem. Zvali smo ga familija jer se isto prezivamo.

Autor: pink.rs