Oni leže u kapelama, a mi pevamo: Šok ispovest naše pevačice, progovorila o NAJTEŽIM gubicima

Naša pevačica Vera Matović prisetila se najtežih životnih trenutka i govorila o tome koliko je težak pevački posao jer se radi čak i nakon porodičnih gubitaka.

Vera Matović je, naime, ispričala kako je prolazila kroz teške trenutke kada je morala podignute glave da uveseljava ljude uprkos situacijama kroz koje je proživljavala.

Ona se setila bolnog trenutka kada je morala da nastupa nakon što joj je majka umrla.

- Meni je majka umrla u četvrtak, a ja sam u ponedeljak otišla da pevam. Ona je za to vreme bila u kapeli dok smo čekali da je sahranimo - seća se Vera koju je teška sudbina zadesila u isto vreme kada i njenog kolegu Eru Ojdanića.

- I zajedno nas dvoje idemo da pevamo ispraćaj čoveku, a očevi nam leže u kapelama. To je bilo strašan osećaj. Oboje dođemo u crnini, i ja ga pitam: "Eki, kako da uđemo u crnini, čovek ispraća sina u armiju", ali bilo je sve tako kako je bilo. I on kaže kako se nije setio da je u crnini. "Imam, kaže u kolima teksas jakne". Onda zajedno uđemo sa teksas jaknama unutra u dvorište sa osmehom na licu - pričala je ona svojevremeno.

Autor: Nikola Žugić