Kad sam se rodila nisu znali koje ime da mi daju: Slavicu Ćukteraš u rodnom Šapcu znaju po nadimku: Kad sam se pojavila...

Slavica Ćukteraš jednom prilikom je ispričala anegdotu iz perioda najranijeg detinjstva!

Slavica Ćukteraš pričala je o manje poznatim detaljima iz privatnog života i to kada je meštanin Šapca otkrio jednu tajnu.

Slavica je rođena u Šapcu, a kada su njene komšije trebalo da govore o njoj, saznalo se da je mnogi u ovom gradu znaju po nadimku Bebana.

"Kad sam se rodila nisu znali koje ime da mi daju"

Kako je ispričala, sve se desilo jer joj roditelji nisu dali ime po rođenju.

- To mi je nadimak, jer kad sam se rodila roditelji nisu znali koje ime da mi daju. Zvali su me zato Beba i Bebana. Kada je došlo vreme da mi se izvade dokumenta i da se dete prijavi, morali su da se odluče za ime. Moj deda je preminuo 15 dana pre nego što sam se rodila i zvao se Slava, pa sam po njemu dobila ime Slavica - otkrila je pevačica.

"U Šapcu me znaju po nadimku"

Kako kaže, i dan danas je gotovo svi zovu po nadimku.

- Moji me i dan danas zovu Bebana, niko me ne oslovljava sa Slavica. U Šapcu me svi znaju po nadimku i kad sam se pojavila na sceni svi su se čudili: "Kako je ona Slavica?" - otkrila je pevačica u emisiji "Exkluziv Night".

Dobila bitku

Pevačica Slavica Ćukteraš imala je težak period kada se nakon razvoda borila za starateljstvo nad ćerkom. Pored toga, upala je u depresiju, a anksiozni napadi potpuno bi je paralisali. Ona je otkrila šta joj je pomoglo da iz ove bitke izađe kao pobednik.

- Imam jednu ikonu koju je meni moja mama poklonila kada sam bila počinjala u ''Zvezdama Granda''. I dan danas je imam. I ima molitva jedna iza ikone. Plakala sam nad tom ikonom i stalno sam se molila Bogu: ''Molim te Bože, samo me izvuci iz svega ovoga, da ovo prestane''. Negde sam morala pronaći snagu. Meni je to bila neka amajlija - pričala je ona u gore pomenutoj emisiji.

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavica Ćukteraš nije dobila ime po rođenju! Dok je nisu prijavili zvali su je OVAKO, u rodnom Šapcu i danas je malo ko zove imenom

Domaći

Prepoznajete li našeg pevača? Danas je jedan od najpopularnijih u Srbiji, klinke lude za njim, a ovim potezom ŠOKIRAO JE BALKAN

Domaći

Došlo mi je SOCIJALNO na vrata i... Evo kako je Slavica Ćukteraš pričala o BORBI ZA STARATELJSTVO: Ćerki sam sve...

Domaći

DOŠLO MI JE SOCIJALNO NA VRATA! Evo kako je Slavica Ćukteraš pričala o borbi za starateljstvo: Ćerki sam sve ispričala, neću da je lažem

Domaći

Da li ga prepoznajete?! Devojke lude za njim, trenutno se nalazi u jeku skandala zbog AFERE, a žena mu je prava BOMBA (FOTO)

Domaći

Pošla sam po loptu i grana mi je prošla kroz glavu: Marija Mikić otkrila ŠOK DETALJE, godinama nosi komad drveta kod čela