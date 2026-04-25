Ona samo želi ljubav, mir i pažnju: Damir je u srećnom braku sa ministarkom Dubravkom, progovorio o odnosu i šokirao sve priznanjem!

Naš poznati kompozitor i muzičar Damir Handanović pre nekoliko godina oženio se ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović - Handanović, a sada je progovorio o njihovom odnosu!

Gostujući u Magazinu In, Damir Handanović je otkrio da njegova supruga, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đeodović - Handanović, želi samo pažnju i ljubav, ali i mir kada dođe kući.

- Moja supruga samo želi pažnju i ljubav i mir kada dođe kući. Ništa specijalno, samo da smo zajedno, da provodimo vreme zajedno i sa ćerkicom sada. Nikada, za svo ovo vreme koliko smo u vezi, nijedan ton decibela gore da smo se posvađali. Nikada se nismo psovađali! Koliko smo mi zajedno, šest godina ukupno. Nikada se nismo posvađali - rekao je Damir.

- Kod mene nije tako, svaka ti čast, ima tokom dana uspona i padova, ali se nađemo - rekao je Dado.

- Veruj mi da je ona zaslužna 80 odsto, 20 odsto ja, ja i da hoću, ona me samo kao lek za smirenje smiri - rekao je Damir.

- Ja verujem da je Ivona mnogo jači lik od mene čim ja ovako sijam, kad je ona uspela od mene onakvog da napravi ovakvog čoveka - rekao je Dado, a onda je nastavio:

Ja poslušam Ivonu, iako je mlađa od mene 11-12 godina, mnogo je pametnija od mene, drugačije rezonuje i gleda. Ja primam sve k srcu, emotivnije reagujem od nje, ona mi kaže da treba da se dignem na taj nivo, da iz perspektive gledam...Mene pogodi neka poruka na Instagramu, mene iznervira tako neka stvar.

Autor: Nikola Žugić