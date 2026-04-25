Izmakao joj oltar nekoliko puta! Zejna otkrila zbog čega su joj propale veridbe

Zejna Murkić, naša poznata pevačica, progovorila o svom ljubavnom životu!

Naša pevačica Zejna Murkić, gostujući u emisiji "Magazin IN" progovorila je o svom ljubavnom životu, priznavši zbog čega je nekoliko puta bila verena, a nije izgovorila sudbonosno "DA".

- Rekla si da si više puta bila verena, šta se desilo, pa nisi uspela da dođeš do oltara - pitao je Damir.

- Nisu uspeli da me promene...Znaš kao: "sviđaš mi se takva, ali bila bi lepša da si samo normalna", u smislu, obična žena koja nije ovo što sam ja. To je moj pogrešan izbor muškaraca, ja radim na tome da podignem njih na moj nivo razmišljanja, a to je greška - rekla je Zejna.

Autor: Nikola Žugić