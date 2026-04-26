Venčali smo se u dnevnoj sobi njegovih roditelja: Dado otkrio kako je osvojio Ivonu, ona priznala: Zakazali smo venčanje za 5. jul, a tad mi je TERMIN ZA POROĐAJ!

Ivona Polumenta, supruga pevača Dada Polumente, progovorila je o trudnoći i odnosu sa pevačem, dok on nije skidao osmeh s lica!

Ivona Polumenta je, naime, gostujući u emisiji "Magazin IN", progovorila o odnosu sa Dadom, otkrivši da su se oni venčali u dnevnoj sobi pevačevih roditelja.

- Iskreno, nešto što je najupečatljivije je da me ustvari nije zanimao i nisam ga doživljavala tako kako sam ga posle toka doživela - rekla je Ivona.

- Kao iz one pesme: "dugo sam tu i dugo čekam da ova noć desi se, volim te već sa leđa, zato okreni se...", ja sam nju video s leđa. Ne da sam spazio, tih dana sam tražio devojku za spot pesme "Talija" i video sam taliju. Hteo sam sa njom da porazgovaram oko spota, tako je zaista bilo. Zamolio sam tog drugara koji drži taj lokal, da je pozove ispred da izađe, kaže: "neće ti ona izaći", ja kažem: "nemoj mi to, samo mi je zovi, na minut mi treba". Mi smo razmenili brojeve telefona, tako sam je nabrzio da mi je dala broj telefona, ona me gleda u čudu. Dogovarali smo se da se vidimo, ja mogu preko nedelje, ona ne može zbog fakulteta. Ja sam se probudio, shvatio da mi treba kontra od nje, crna devojka, naljutio sam se...Ja sam rekao za crnu devojku, on mi je rekao: "ne, ne, ne, samo pokupi Ivonu". Ja otišao, pokupio sam je...Kad smo stali da snimamo, desila se magija! Mi smo snimali 18 sati - rekao je Dado, a onda je otkrio na šta je najponosniji kada je reč o njegovoj supruzi:

Na sve ovo što je trenutno danas i u čemu uživamo, i deci i domu i prijateljima i...Sve se promenilo!

- Je l' ima neki trenutak sa venčanja koji ćete pamtiti - pitala je Sanja.

- Naše venčanje je jako specifično...Mi smo se venčali u Švedskoj, pošto tamo živi njegova porodica i ja sam tamo rodila prvu ćerku. Morali smo sve to na brzinu da odradimo zbog papira, prezimena i priznavanja...Na kraju smo se venčali u dnevnoj sobi stana njegovih roditelja, mislim da smo dobar primer da nije to bitno, da nije merilo nekog gala slavlja. Planirali smo, pošto nismo nikada nikakvo gala slavlje napravili, a imamo mnogo razloga za to, sada već posle toliko godina. Zakažemo venčanje za 5. jul ove godine, i matičara i sve uradimo i ja zatrudnim, termin porođaja je 5. jul - rekla je Ivona.

- Pričali smo mnogo o tebi i o ljubavi, čime te je Dado posebno lepo iznenadio, kojim svojim odgovorom - pitala je Sanja.

- Iskreno da ti kažem, ne iznenađuje me, uvek je iskren. Kakav je iza kamera, takav je i ispred kamera. Uvek je isti - rekla je Ivona.

Autor: Nikola Žugić