Marina Tucaković me je formirala kao ličnost! Danijel Pavlović iskreno o povlačenju sa scene, a evo šta kaže o Mariji Šerifović i njenom sinu: Postala je drugačija...

Šerifovićkin brat po ocu Danijel Pavlović nedavno se posle dužeg vremena pojavio u javnosti i tom prilikom otkrio zašto je prestao da se bavi pevanjem, ali i šta se dešava u pevačicinom domu otkako je na svet stigao njen sin Mario.

Danijel Pavlović je na estradu došao kao učesnik "Operacije Trijumf". Brat po ocu Marije Šerifović godinama se bavio pevanjem, a već izvesno vreme je van scene. Posvetio se autorskom radu i sarađuje s mnogim pevačima.

On se dugo nije pojavljivao u medijima, ali napravio je izuzetak i otkrio nepoznate detalje iz svog života.

U intervjuu je pričao o odluci da prestane da peva, velikom prijateljstvu s Marinom Tucaković, a otkrio je i da li su se Marija i Verica Šerifović promenile otkako je njegova sestra postala majka.

- Ne pevam već pet godina. Radim pesme za druge kolege, neka oni pevaju. Ja sam tu igricu prešao i stavio tačku. Možda tri tačke, nikad ne reci nikad, ali sad se bavim autorskim radom. Moji tekstovi su na albumima Višnje Petrović, Breskvice, Saša Matić je sad izašao. Radim sa puno izvođača, evo Silviji Jung sam uradio pesmu.

Zašto si stavio tačku na pevanje?

- Prestalo je da me loži. Nisam hteo time da se bavim po svaku cenu, pronašao sam sebe u autorskom, kreativnom delu. Oni koji me poznaju, znaju da sam bio jako dobar s Marinom Tucaković, bili smo veliki prijatelji, maltene porodica. Rastao sam uz nju, sazrevao, učio šta je dobro, šta nije, šta treba, šta ne treba. Formirala me je kao ličnost, a ne samo kao čoveka koji se bavi tim poslom. Lepo me je izvajala. Nosim svu tu njenu ljubav i energiju u sebi.

Koji njen savet pamtiš?

- Sve što mi je rekla u životu je zlata vredno. Od momenta kada kuva nešto, kako se nešto sprema, pa do životnih priča. "Neka me pljuju, ja sam uvek iznad situacije, ne mogu mi ništa, samo neka me pljuju." Uvek je bila iznad, nikada nikome loše nije želela, sa svima je pričala. Uvek je bila iznad svega, surovi profesionalac, bolesno intuitivna.

Radio si Jovani Pajić hit "Prezime se briše".

- Jovana i ja se dugo znamo, 15-20 godina. U momentu kad je odlučila da se vrati na scenu, rekao sam joj: "Ubiću te ne budeš li ovaj put dosledna i zgrabila to." Sedeli smo i pričali, pa se rodila pesma "Prezime se briše" pre pesme "Ludilo moje", ali Jovanina želja je bila da "Ludilo" izađe prvo. Neposredno pre pesme "Prezime se briše" završila je sagu svog života sa Sašom i nije htela da se vraća na taj način, da razvod koristi u marketinške svrhe. Pitao sam je zašto neće, svaka druga pevačica bi zgrabila tu šansu. Rekla je da joj stomak tako kaže i bila je u pravu.

Pre nekoliko dana autor pesme "Prvi sneg" Spira optužio je Cobija za krađu. Kako ti gledaš na to kao autor?

- Delo kao takvo je intelektualna svojina i to je neotuđivo. Niko nema pravo da ti ga oduzme. Ne znam ko je Spira, ne treba mi ni zameriti jer ja živim van kamera, ne gledam televiziju, ne čitam novine, nisam informisan. Ne znam o čemu se radi, pa ne mogu to da komentarišem, ali nije da mi se nije dešavalo da se neko poigra mojom intelektualnom svojinom.

Šta radiš u toj situaciji?

- Postoje institucije koje su nadležne za te stvari i one se bave dalje.

Koliko vremena provodiš s Mariom, Marijinim sinom?

- Ne toliko koliko bih voleo. Daleko živimo, imamo obaveze. Marija ode s njim u Dubai, ja ne mogu da budem u Dubaiju jer je tamo na 21. spratu, a ja se liftom ne vozim. Kad je kod Verice, na nekom normalnijem spratu, gde ja mogu peške, onda je to to.

Da li je već poprimio neke Marijine karakteristike?

- Kako da nije. Hiperaktivan je, sve ga zanima. Najviše voli usisivače, druge igračke ga ne zanimaju.

Ko se više promenio, Marija ili Verica?

- Marija je smekšala, drugačija je. Verica je uvek bila majčinski nastrojena, nije se mnogo promenila. Marija se promenila više. Verica je bila totalno fokusirana na Mariju, ceo život i sve za Mariju, a sad je tu Mario i ona je upala u drugi plan. Baba za Marija oči vadi.

Autor: D. T.