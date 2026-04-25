Jovana Pajić golih grudi pored Marije Šerifović: Pogledajte fotku koja je zapalila mreže (FOTO)

Pevačica Marija Šerifović već neko vreme sa porodicom i bliskom prijateljicom Jovanom Pajić boravi na Baliju odakle se redovno oglašava na mrežama. Marija je sada podelila magični prizor zabeležen na ispod vodopada, dok je Jovana bila u toplesu.

Pevačica je pozirala sa Jovanom Pajić, koja je grudi prekrila rukama, dok je Marija na sebi imala kupaći kostim.

Ono što ovaj vodopad čini posebnim je to što se nalazi unutar kanjona koji podseća na pećinu, što je Mariju posebno oduševilo.

- Svet će uvek imati svoje senke. Ljude koji gaze, koji prljaju, koji uzimaju više nego što im pripada. Lako je pomisliti da je to jače. Da je to način. Da se tako prolazi. Ali nije... Nije snaga u tome da ostaneš čist jer je svet čist. Snaga je da ostaneš čist dok prolaziš kroz blato. Da ne uzmeš tuđu tamu kao svoju. Da te ne oblikuju tuđe slabosti. Da stojiš i ne pomeraš se iz onog što jesi - napisala je Marija.

Podsetimo, Marija je nedavno podelila sa pratiocima predivne kadrove sa svog odmora, pokazujući kako izgleda njen savršen dan na plaži.

- Na drvenom stočiću postavljenom direktno na plaži nalazi se sve što je potrebno za uživanje: svež zeleni kokos sa slamčicom, raznobojni osvežavajući kokteli, šoljica kafe, kao i tanjir sa hranom i voćem.

Atmosfera je ležerna, te su se svi, uključujući i njenu majku Vericu, opuštaju zavaljeni u udobne "lejzi beg" fotelje poređane duž plaže.

