Gde je i šta radi udovica Bore Čorbe?! Komšija otkriva: Prvo nije izlazila iz stana, a sada radi u prodavnici

Muzička legenda Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, umro je 4. septembra 2024 godine. Poslednjih nekoliko godina života proveo je u Ljubljani zajedno sa svojom suprugom Dubravkom Milaković. Nakon njegovog odlaska, ljudi iz njihovog slovenačkog okruženja podelili su svoja sećanja na slavnog rokera i otkrili kako danas živi njegova udovica.

Nekadašnji komšija istakao je da Dubravka nije napustila njihov zajednički dom, ali da se drži dalje od očiju javnosti, oslanja se na podršku sestre i često obilazi Srbiju. On je o Bori i Dubravki izjavio sledeće:

- Još nam je teško što Bora nije uspeo da se izvuče. Bio je dobar komšija, ljudi su ga poštovali. Kad se saznalo da je preminuo, fanovi su danima donosili cveće ispred zgrade, palili sveće i ostavljali poruke. Pratili smo i sahranu, znamo da je imao želju da bude pokopan u Srbiji. Dubravka i dalje tu živi. Iskren da budem, ne pamtim kad sam je video poslednji put. Ona nije bila nešto druželjubiva ni dok je Bora bio živ, a posebno ne sada. Nekako je tajanstvena. Žena i ćerka su mi pričale da su joj izjavile saučešće i da je bila baš tužna, videlo se da ju je sve to mnogo pogodilo. Tada danima nije izlazila iz stana. Sve vreme je uz nju bila sestra. Ide često u Srbiju, sigurno da obiđe Borin grob. Koliko znam, ona radi u jednoj prodavnici u strogom centru grada”.

Pored komšija, Borina smrt je duboko potresla i zaposlene u njegovoj omiljenoj kafani u Sloveniji. Konobarica iz tog ugostiteljskog objekta ispričala je kako su navijali za njegov oporavak, te dodala da su Dubravku nedavno sugrađani primetili na lokalnoj pijaci u crnini. Njena izjava glasi:

- Nadali smo se da će uspeti da pobedi bolest prošle godine. Svi smo tad mislili na njega i slali mu pozitivnu energiju, ali nije uspeo. Baš nam je bilo teško kad smo čuli da je preminuo. Mnoge novinarske ekipe su dolazile ovde posle vas da se raspituju o njemu. Čula sam i da su mnogi odavde iz Slovenije išli na sahranu u Srbiju. Skoro mi je neko rekao da je video njegovu ženu ovde na pijaci, kupovala je povrće. Ja je nisam prepoznala, ali jedna mušterija mi je skrenula pažnju na nju. Lepa i negovana žena. Bila je u crnini. Ovde kod nas ne dolazi. Bora je bio legenda, nedostajaće nam”.

Autor: D. T.