Idemo na proslavu, iako nam očevi leže u kapelama! Vera Matović prošla kroz pakao s ovim kolegom: Kako da uđemo u crnini na veselje?!

Estradni život često deluje kao bajka puna sjaja, ali iza reflektora i veselih pesama neretko se kriju najdublje ljudske tragedije. Živa legenda narodne muzike, Vera Matović, podelila je najbolniji trenutak iz svoje karijere koji će mnoge ostaviti bez teksta.

Tokom višedecenijske karijere, pevačica je uvek visoko podignute glave uveseljavala ljude, čak i u trenucima kada joj se srce cepalo na komade. Vera je sada otvorila dušu i prisetila se najvećeg porodičnog gubitka, ali i stravične situacije koja ju je zadesila u isto vreme kada i njenog kolegu sa estrade, Eru Ojdanića.

- Meni je majka umrla u četvrtak, a ja sam u ponedeljak otišla da pevam. Ona je za to vreme bila u kapeli dok smo čekali da je sahranimo - ispričala je Vera.

Da situacija bude još potresnija, dok su prolazili kroz najgoru životnu agoniju, i Vera i Era su morali da ispoštuju zakazanu "tezgu" i pevaju na veselju čoveku koji je ispraćao sina u vojsku. Osećaj je, kako kaže pevačica, bio naprosto strašan.

- Zajedno nas dvoje idemo da pevamo ispraćaj čoveku, a očevi nam leže u kapelama - opisala je Vera Matović ovu nezamislivu scenu.

Pred sam nastup umalo je usledio muk jer su oboje na veselje došli u crnini za svojim najmilijima. Tada je usledio potez koji dokazuje koliki su zapravo profesionalci, iako su u duši krvarili.

- Ja ga pitam: "Eki, kako da uđemo u crnini, čovek ispraća sina u armiju?" – prisetila se pevačica.

Na svu sreću, Era se setio spasonosnog rešenja.

- On kaže kako se nije setio da je u crnini. "Imam u kolima teksas jakne", rekao je. Onda zajedno uđemo sa teksas jaknama unutra u dvorište sa osmehom na licu - otkrila je pevačica surovi profesionalizam koji su oboje morali da pokažu u najtežim trenucima.

Preko crnine su navukli teksas jakne, obrisali suze i sa osmehom ušli da uveseljavaju narod, dokazujući da za istinske zvezde - šou uvek mora da se nastavi.

Autor: D. T.