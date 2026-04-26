U čuvenom Cecinom spotu potkrala se GREŠKA koju decenijama niko nije provalio: Ušao je sa SEKIROM U AUTO...

Poznati fotograf i reditelj mnogih spotova Dejan Milićević prisetio se greške koju je napravio u spotu Svetlane Cece Ražnatović, a onda otkrio i kakva je ona na setu.

Dejan Milićević radio je sa najvećim zvezdama današnjice, a među njima je i Ceca Ražnatović kojoj je radio spot za pesmu "Idi dok si mlad".

Jedan greška u tom spotu, koja je prošla gotovo neprimećeno, potkrala se upravo u pomenutom Cecinom spotu.

- U tom spotu postoji jedna greška. Slučajna je, ali stvarno nisam normalan… Drvoseča, umesto da baci sekiru kada ulazi u auto, on je ušao sa sekirom - rekao je Dejan.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

On je bio zadužen i da Ceci napravi omot za album "Ljubav fatalna", a tu se dogodila jedna od anegdota na kojoj se pokazalo koliki je pevačica profesionalac.

– Ima toliko tih anegdota… Anegdota koja nije da mi je najupečatljivija, ali gde vidiš da je neko surovi profesionalac je kad smo radili prvi omot za „Ljubav fatalnu“ za Cecu, slikali smo je u garaži na Obilićevom vencu. Želeli smo Cecu zalizanu na motoru, a frizerka nije ponela fajtalicu i Ceca vidi baricu i kaže: „Pa evo ti, uzmi vodu odavde“ i frizerka umoči ruke u baru i zaliže joj kosu, to je kada je neko surovi profesionalac i bitno je samo da se završi posao – ispričao je Dejan za Grand.

Autor: D. T.