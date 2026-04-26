Modna kreatorka Melina Galić pretprošle godine stavila je tačku na decenijski brak sa čuvenim folkerom Harisom Džinovićem. Melina sada živi potpuno novi život na Azurnoj obali, gde uživa u braku sa imućnim Džefrijem, a o njihovom venčanju ne prestaje da se priča.
Njen novi emotivni partner je stariji od nje i ugađa joj na sve moguće načine.
- Svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno, a on je obasipa skupocenim poklonima i pažnjom - otkrio je izvor, dodajući da se ona pored njega oseća kao prava zaljubljena tinejdžerka.
Njihovi bliski prijatelji oduševljeni su ovom romansom i u šali ističu da Melina konačno ima partnera koji ide uz nju.
Ipak, pre nego što je uplovila u ovu idilu, Melina je u braku sa Harisom i te kako morala da prati njegove želje i ritam. Ona je svojevremeno otkrila koliko je njen bivši suprug bio vezan za Bosnu.
- U Sarajevo dolazim vrlo često, zato što moj Hari bez Sarajeva ne može i vrlo često mu treba da napuni baterije - govorila je tada Melina za "Start BiH", ističući da se njemu na tim putovanjima redovno pridruživala sa decom. Pored Sarajeva i Mostara, porodica je išla i na skijanje na Jahorinu, nekada i po dva puta godišnje.
Kreatorka nikada nije krila da prosto nije tip žene koja voli da provodi dane u kući. "Navikla sam na putovanja, druženja, izlaske", priznala je Melina. Od samog početka braka zbog poslovnih obaveza nije živela uobičajeno, zbog čega su im i deca vaspitana pomalo "čergarski", ali naglašava da naslednicima nikada ništa nije nedostajalo.
Autor: D. T.