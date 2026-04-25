Trudna Edita progovorila o zdravstvenoj agoniji: Imala sam ozbiljan problem

Pevačica Edita Aradinović godinama važi za jednu od najatraktivnijih na domaćoj javnoj sceni, ali nikada nije krila da se podvrgla estetskim korekcijama. Ipak, iza njene operacije nosa krije se prava zdravstvena drama, zbog koje joj je i pevačka karijera bila pod velikim znakom pitanja.

Iako su mnogi mislili da se pevačica odlučila na operaciju nosa isključivo iz estetskih razloga i zbog toga što je svoj nekadašnji nos zvala "kuka", istina je potpuno drugačija. Edita je otkrila da je intervencija bila preka potreba.

- Ja sam nos želela da operišem odavno, ali isto tako nisam želela da to ikada krijem. To odavno nije tabu tema, ja sam imala ozbiljan problem zbog kojeg mi je i glas otišao i nisam mogla da pevam ni da radim - priznala je pevačica, ističući da je u sklopu operacije devijacije logično uradila i estetsku korekciju, ali bez preterivanja u smanjivanju.

Međutim, njen put do rešenja zdravstvenog problema nije išao glatko. Njena prva operacija nosa nije ispunila očekivanja i donela joj je nove komplikacije.

- Prvi put sam uradila nos kod nas, ali nisam bila zadovoljna, izgledao je čudno, kost nije dobro srasla, nisam dobro disala. Bilo je davno - navela je Edita nedavno.

Zbog ovakvog ishoda, pevačica je nakon sedam godina morala ponovo na operacioni sto kako bi konačno rešila problem sa disanjem i estetikom.

Uporedo sa operacijom nosa, Edita je radila i na svom osmehu. Kako je objasnila, nekada je imala razmak između zuba, godinama je nosila fiksnu protezu, a kasnije je stavila fasete i izvadila hijaluron iz usana, što je dovelo do ogromne promene na njenom licu.

Autor: D. T.