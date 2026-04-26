RAZMIŠLJAM DA ODEM KOD PSIHOTERAPEUTA Poznati pevač iznenadio priznanjem: Umorio sam se od svega

Pevač i bivši učesnik "Zadruge" Savo Perović progovorio je o svom ljubavnom životu, ali i trnovitom putu na estradi, priznajući da ga je borba na domaćoj javnoj sceni prilično iscrpela. Savo je bez dlake na jeziku priznao da sebe posmatra kao osobu koja se u mnogim stvarima razlikuje od većine.

Ta različitost ga je, kako tvrdi, koštala mnogo živaca na našim prostorima.

- Generalno je jako teško muzičkim izvođačima na Balkanu, pogotovo ako si drugačiji, da te ljudi prihvate. Nekad se osetim umorno od svega toga - rekao je Savo, pa dodao:

- Pucao sam iz svakog oružja koje sam imao i za koje sam znao, i nekako mi nije uspelo da me lansira do te mere.

Međutim, ono što je posebno privuklo pažnju jeste pevačevo iznenađujuće izlaganje o privatnom životu i emotivnom statusu.

Iako bi mnogi pomislili da samo nema sreće u ljubavi, najbolji prijatelj pobednice "Zadruge" Lune Đogani zapitao se da li on vezu uopšte želi, te priznao da razmatra i stručnu pomoć.

- Ispada kao da ja to ne želim. Nekad se baš i pitam da li uopšte želim. Skoro sam razmišljao da bi možda bilo OK da odem kod nekog psihoterapeuta da razgovaram na tu temu - bio je brutalno iskren pevač.

Savo je za kraj objasnio i zbog čega mu trenutni status solo igrača zapravo veoma prija.

- Imam osećaj da sam se previše ušuškao u svoju slobodu. Jako volim tu svoju komfor zonu i da me niko ništa ne pita - zaključio je Perović u emisiji "Bez filtera sa Sarom Miom", koji ima dugogodišnje prijateljstvo sa pomenutom Lunom, još od zajedničkog učestvovanja u rijalitiju.

Autor: D. T.