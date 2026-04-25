Ceci puno srce! Veljko Ražnatović ostvario 19. trijumf u karijeri, patorisao ljutog rivala posle 6 rundi OPAKE BORBE (FOTO)

Srpski bokser Veljko Ražnatović ostvario je još jednu pobedu u profesionalnoj karijeri. On je u Moskvi u "Bupas džimu" pobedio ljutog rivala Jurija Kašinskog (22-5-0), nakon šest rundi ljute borbe.

Ovo je 19. po redu pobeda u njegovoj bokserskoj karijeri.

Ovim trijumfom Veljko će moći da se probije među 30 najboljih na svetu u kruzer diviziji, a samim tim u narednom periodu bi mogli da ga gledamo u sve većim mečevima.

Može se reći da je ovo pobeda karijere za Veljka Ražnatovića, koji je još jednom dokazao da ima šta da pokaže kada je reč o boksu.

Njegova majka, muzička zvezda Ceca Ražnatović, odmah se oglasila na društvenim mrežama.

- Prvak! - poručila je oduševljeno ona na Instagramu.

