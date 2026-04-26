TOTALNA EUFORIJA U ZENICI! Više od osam hiljada ljudi pevalo sa Acom Pejovićem!

Koncert Ace Pejovića sinoć je Zenicu pretvorio u epicentar zabave.
Već tokom dana bilo je jasno da će se u ovom bosnskom gradu dogoditi muzički zemljotres, jer je od ranih jutarnjih sati vladala velika gužva, a kolone fanova pristizale su iz svih krajeva regiona.
Hitovi „Da si tu“, „Ponoć“, „Taxi“ „Sve ti dugujem“ i ostali pevali su se horski iz hiljada grla, dok je atmosfera sve vreme bila vesela!
Pejovic nije ni krio odusevljenje zbog reakcije publike na njegove pesme, pa je u nekin trenucima zajedno sa svojom fanovima omiljene kompozicije pevao i akapela.
„Ovo večera je bilo nešto posebno, hvala vam na ljubavi“, rekao je Pejović nakon koncerta i poručio da uskoro objavljuje čak tri pesme što je njegive fanove dodatno oduševilo!
Pomenuta regionalna zvezda inače, sprema i vekiki solistički koncert u Novom Sadu koji ce se odrzati u popularnom Spensu 16.maja, a kako se šuška posle nekoliko godina na jesen ce koncert održati i u Beogradu!
