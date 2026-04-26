Ana i Peđa Jovanović na romantičnom putovanju: Uživaju u Italiji, a ona oduševila stajlingom (FOTO)

Ana Jovanović supruga pevača Peđe Jovanovića defitnivno je jedna od žena koja zna kako život treba da se živi. Ana svaku priliku koristi da poseti najlepše destinacije na svetu, a ovoga puta je uživala sa suprugom u Italiji.

Bračni par neretko na društvenim mrežama objavljuje svoje zajedničke trenutke, te su i ovoga puta pokazali kako se provode.

Ana i Peđa su fotografijom ovekovečili romantičan trenutak i vožnju brodićem i rešili da je podele sa svojim pratiocima. Na slici je čevačeva supruga privukla posebnu pažnju zbog njenog elegantnog izdanja koji je upotpunila luksuznim šeširom.

"Izgubio sam kompas"

Pevač Peđa Jovanović odao se porocima u jednom periodu života, zbog čega je dosta trpela njegova porodica. On je nedavno otkrio koji je bio prelomni trenutak da se odrekne loših navika i promeni život iz korena.

Peđa je priznao da nije ponosan zbog grešaka koje je pravio u tom periodu.

- Ja sam se toliko odao alkoholu u tom periodu kad sam izašao iz „Leksingtona“ i radio svirke po Beogradu da sam totalno izgubio kompas.To je dovelo do toga da zapostavim porodicu i suprugu. Nisam ponosan na to… Eto šta alkohol uradi kad ne znaš da ga konzumiraš. Pio sam u nenormalnim količinama svakodnevno i donosio neke glupe odluke. Bogu hvala opametio sam se na vreme, ali to je trajalo nekoliko godina - ispričao je Peđa Jovanović u podkastu Pavla Dejanića.

- Pokušavao sam da se dovedem u red, ali mi nije polazilo za rukom. Glupo je da pričam u detalje koliko tad nisam bio normalan, ali Bog me je pogledao i opametio. Čovek mora prvo da prizna da je u problemu da bi se oporavio. Sve dok lažeš sam sebe, ne možeš da se izlečiš. Dosta mi je pomogla supruga, brat je pokušavao, cela familija… Ali, sve je bilo džabe dok sam nisam sam sebi priznao da ja imam problem – rekao je Peđa.

- Nisam znao kako to funkcioniše, bukvalno sam počeo da guglam i da se edukujem o lečenju. Tragajući za informacijama na internetu naišao sam na knjigu Alana Kara, „Lak način da prestanete da pijete“. Tada nije još bila prevedena na srpski, pa sam našao audio verziju na nemačkom. Govorim nemački pa sam skinuo audio knjigu i počeo da je slušam. Za tri dana sam sve preslušao i kao da je tog momenta neko ugasio prekidač u mojoj glavi. Neverovatno je šta je ta knjiga uradila za mene, čovek mi je bukvalno spasio život. Evo već četiri godine nisam ni pomislio na alkohol – bio je iskren pevač.

Podsetimo, Peđa je nedavno govorio i o supruzi.

- Ne prija njoj popularnost, ona se bavi proizvodnjom i prodajom kupaćih kostima. Teško da će ona nekad da da neki intervju. U 4 zida je pričljiva. U zadnje vreme se slažemo, neka tako ostane, daje mi savete. Dugo mi je trebalo da shvatim da je ona žena mog života, bitno da sam shvatio. Ja sam uvek bio problem, sad sam stariji i zreliji, naučio sam neke stvari o životu - rekao je pevač za Blic.

