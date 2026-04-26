Oglasio se Kan Džinović nakon što se Melina udala: Nije se pojavio na njenom venčanju, a evo koga zapravo podržava (FOTO)

Melina Arnold, ranije Galić, javnosti poznata kao Melina Džinović, prethodnog vikenda izgovorila je sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji s novim partnerom Džefrijem Polom Arnoldom u Kneževini Monako.

Domaći a i svetski mediji su brujali o glamuroznom venčanju bivše supruge Harisa Džinovića u prisustvu najbližih prijatelja i članova porodice. Dok je Đina Džinović bila pored majke pred sam čin, na ceremoniju je kasnila, a sin Kan se nije pojavio.

U jeku priče o njenoj udaji za bogatog biznismena Džefrija, sin Kan se oglasio na društvenim mrežama, ali i ovoga puta njegovo objavljivanje nema veze sa majkom Melinom.

Naime, Kan je na Instagramu objavio fotografiju iz ringa Veljka Ražnatovića i čestitao mu na uspehu koji je ostvario u Rusiji.

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije.

Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

Autor: N.B.