Ćerka našeg folkera izgleda kao barbika: Njena lepota ostavlja bez daha (FOTO)

Pevač Dejan Ćirković Ćira, koji sa porodicom živi u Nemačkoj, nedavno je iznenadio javnost pokazavši kako izgleda njegova ćerka Jovana, čija je prirodna lepota izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Iako svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, poznati folker je iskoristio priliku da se osvrne i na aktuelnu situaciju u muško-ženskim odnosima, te je podelio i na šta mu se kolege najviše žale u brakovima.

Pevač Dejan Ćirković Ćira ne voli da eksponira svoju porodicu – suprugu Ljilju i njihovo dvoje dece. Jovana ne živi u Srbiji i nikada se ne pojavljuje u javnosti sa svojim ocem. Međutim, folker je nedavno na svom Instagram nalogu podelio fotografije svoje naslednice, što je izazvalo brojne reakcije. Jovana ima plavu kosu i plave oči, a mnogi komentarišu da zbog svog potpuno prirodnog izgleda, bez filtera i silikona, podseća na barbiku.

Razočaranje u današnje odnose

Pored ponosa koji oseća prema ćerki, Ćira je u javnosti podelio i svoja zapažanja o problemima koji danas prate muško-ženske odnose. Smatra da je situacija postala veoma specifična za oba pola.

- I žene i muškarci su se promenili katastrofa! Ja čujem i jednu i drugu stranu uvek, kroz posao, kroz druženje, onda čujem da mi neko kaže da mu nađem devojku, da se oženi. Ma koga da ti nađem kad je danas sve vrlo čudno.

Anegdote o kolegama i njihovim suprugama

Folker je takođe otkrio anegdote o brakovima svojih kolega i situacijama sa kojima se susreću kada se vrate sa turneja. Iako smatra da su takve situacije "ozbiljna tema", naglašava da muškarci ipak pristaju na sve zarad ljubavi prema ženama.

- Imao sam par slučajeva kod mojih kolega sa kojima sam radio. Žale mi se, završimo turneju i oni mi kažu da im žene s vrata prvo uzmu torbu i odma preturaju da vide šta ima. Ja kažem šta ima da ti gleda po torbi, šta tu ima da nađe. To je ozbiljna tema. Ma nek ste vi žene nama žive i zdrave i tako lepe, ništa drugo ne treba. Sve ćemo mi da trpimo.

Od "Uličnih pacova" do "Ritma srca"

Iako se Ćira proslavio tokom devedesetih uz grupu "Ritam srca", uz koju je uživao ogromnu popularnost i zaradio veliki novac od narodne muzike, njegovi muzički počeci su bili znatno drugačiji. Pre narodnjaka, malo ko zna da je bio gitarista u rokenrol grupi "Ulični pacovi", sa kojom je čak osvojio i nekoliko nagrada na Zaječarskoj Gitarijadi. Narodnu muziku nije imao na vidiku sve do susreta sa komšijom u Aleksandrovcu, koji se već osamdesetih godina obogatio zahvaljujući tom žanru.

Autor: N.B.