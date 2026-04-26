Ceo svet slavi našeg zlostavljača: Oglasio se čovek koji je optužio Majkla Džeksona za seksualno zlostavljanje u detinjstvu: Ljude uopšte nije briga...

Džejms Sejfčak, jedan od dvojice muškaraca koji su optužili Majkla Džeksona za seksualno zlostavljanje u detinjstvu, što je bio temelj HBO-ovog dokumentarca "Leaving Neverland" iz 2019. godine, objavio je video poruku, tempiranu uz pompu oko biografskog filma "Majkl", koji je upravo stigao u bioskope širom sveta.

Video je, kako piše, The Hollywood Reporter, distribuirao Sejfčakov advokat Džon Karpenter iz advokatske kompanije "Carpenter & Zuckerman" iz Los Anđelesa, a obraća se drugima koji su preživeli seksualno zlostavljanje u detinjstvu.

"Film ‘Majkl‘ uskoro izlazi i dobija mnogo promocije. Tu su bilbordi i reklame i jednostavno ljudi koji slave Majkla, a to može da bude okidač za preživele koji imaju svog sopstvenog Majkla u životu, bilo da je to sveštenik koji je blizak Bogu ili sportski trener koji samo pomaže deci ili očuh koji izdržava porodicu. Naši zlostavljači ponekad bivaju slavljeni,čak i nakon što istupimo i kažemo istinu. Samo sam hteo da vam dam do znanja da niste sami i da postoje drugi preživeli koji razumeju kroz šta prolazite i koji su uz vas. I ako osećate sve te emocije, oslonite se na ljude koji su vam bliski, oslonite se na ljude koji vas podržavaju i koji vam daju ljubav i znajte da niste sami. Govoriti istinu i reći šta se dogodilo dobra je stvar i to je deo vašeg isceljenja", poručio je Sejfčak (48).

On je tužitelj u aktuelnoj građanskoj parnici protiv Džeksonovih korporativnih entiteta, "MJJ Productions" i "MJJ Ventures", koju je kalifornijski apelacioni sud ponovo aktivirao 2023. nakon godina odbacivanja slučaja.

"Majkl", koji je režirao Antoan Fukua, a u kom pokojnog kralja popa glumi njegov nećak Džafar Džekson, već obara rekorde na bioskopskim blagajnama uoči premijernog vikenda. Film je zaradio velikih 12,6 miliona dolara tokom pretpremijernih prikazivanja u sredu i četvrtak, što ga stavlja na put prema otvaranju od više od 70 miliona dolara na domaćem, američkom tržištu, što bi bio najbolji početak ikad za neki muzički biografski film.

Den Rid, reditelj dokumentarca "Leaving Neverland", izjavio je za The Hollywood Reporter da "ljude nije briga što je (Džekson) bio zlostavljač dece. Bukvalno, ljude jednostavno nije briga". Džeksonova fondacija dosledno je negirala optužbe koje su izneli Sejfčak i drugi učesnik dokumentarca, Vejd Robson, navodeći nakon što je projekat osvojio Emi 2019. godine:

"Film uzima nepotkrepljene optužbe koje su se navodno dogodile pre 20 godina i tretira ih kao činjenice". Sejfčakov advokat Karpenter rekao je za THR da je njegov klijent jako patio jer svi slave njegovog zlostavljača, a to ga je i navelo da snimi video. Karpenter kaže da ne očekuje da će i Robson objaviti izjavu vezanu za film "Majkl". Što se tiče predstojećeg suđenja, Karpenter otkriva da je datum trenutno promenljiv, ali očekuje da će se ono održati negde tokom 2027. godine.

Autor: N.B.