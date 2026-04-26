Teška životna priča našeg kompozitora: Izgubio suprugu i dva sina, ali pronašao razlog da nastavi dalje

Poznati domaći kompozitor Aleksandar Radulović Futa doživeo je tešku porodičnu tragediju kada mu je supruga Marina Tucaković preminula posle teške bolesti kao i njegova dva sina.

Iako su ovo teški životni udarci za Futu, nekako je smognuo snage da krene dalje a sada živi sam u svojoj kući na beogradskom Vračaru.

Bez obzira što se nikada neće oporaviti od ovih teških gubitaka, on je doneo hrabru i svesnu odluku – "opredelio se za život" i izabrao da pokuša da bude srećan uprkos svemu.

Shvativši da je došlo vreme za promene, rešio je da sve teške i negativne događaje ostavi po strani i započne novo poglavlje, nadajući se da će mu budućnost doneti više srećnih nego nesrećnih trenutaka.

Snagu da ide dalje pronalazi u muzici koja mu je ostala oslonac.

S obzirom na to da mu je čitav život vezan za nju, Futa planira da u istom tempu nastavi svoje stvaralaštvo, naglašavajući da je to istovremeno i novi početak, ali i nastavak priče koja već dugo traje.

Iako je duboko svestan hendikepa zbog toga što u njegovom radu više nema Marine kao tekstopisca, on hrabro poručuje: "Bože moj, idemo dalje", verujući u nastavak karijere i saradnju sa nekim novim tekstopiscima, piše Blic.

On je u domu na Vračaru živeo sa preminulom suprugom Marinom Tucaković i ostatkom porodice, a inače se spekulisalo da je kuću hteo da proda.

Autor: N.B.