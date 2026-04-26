Želela sam to da uradim: Mina Kostić o pesmi koju je posvetila Džeju, otkrila da li je u kontaktu sa njegovom porodicom

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se upravo uključio u Premijeru Vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Minom Kostić koja je snimila pesmu koju je posvetila pesmu Džeju Ramadanovskom:

- To ja sam jako želela i uradila sam od srca to, mislim da je to bio moj zadatak kako bih mu se odužila za sve što je uradio za mene i što mi je bio prijatelj - rekla je Mina pa je otkrila da li je u kontaktu sa Džejovim ćerkama:

- Mi se čujemo, razmernimo poruke, a planiram da odem da vidim njeno dete.

Mina je potom otkrila da li ju je neko od kolega nazvao da joj prokomentariše pesmu:

- Nije me niko nazvao, iako su super rekacije. Marija mi je poslala srce, i to mi je važno. Često razmišljam šta je sa tim ljudima koji su obeležili jednu epohu, ali zaboravljeni su. Razmišljala sam skoro o Luisu, da li je neko pomogao njegovoj ženi, nije, ali eto šta da se radi - rekla je Mina.

Autor: N.B.