Plivala u bogatstvu, volela legendarnog pevača, a misterija nakon njene smrti i dalje intrigira: Svi se pitaju šta je sa imovinom Božen Žumbor

Živela je na relaciji Srbija - Holandija i važila za jednu od najbogatijih žena u našoj zemlji, nije bilo poznato da li je bila udata, kao ni kome je njena multimilionska kozmetička kompanija otišla u ruke, zajedno s nekretninama na Dedinju, pod Avalom i ko zna gde još.

Božen Žumbor dece nije imala, bila je jedinica bogatih roditelja. Prvi put se u našim kućama pojavila posredstvom TV ekrana i emisije popularnog Milovana Ilića Minimaksa Minimaksovizije.

Lepuškasta, vedra, fotogenična, bila je i popularno TV lice zahvaljujući imperiji koju je izgradila na kozmetici sa algama. Pa, sećate se njene magične rukavice za skidanje šminke, koliko je samo toga prodala u tadašnjoj Jugoslaviji.

Bila je bliska s mnogim estradnim zvezdama, ali kad je umrla 2012. na VMA niko od njih se nije pojavio na sahrani, ni sveću da joj upali. Došla je samo, kako se tada govorilo, Neda Ukraden.

Ljubav sa Marinkom Rokvićem

Marinko Rokvić je, kako je Kurir pisao 2017, pre braka sa Slavicom, dugo bio u vezi sa Božen Žumbor, vlasnicom „Božen kozmetike“, koju je posle dve godine zabavljanja ostavio bez reči! Srpska estrada zna za ovaj „detalj“ iz Marinkove prošlosti, ali niko nije želeo imenom i prezimenom da stane iza svojih reči da se, kako su rekli tada, ne bi zamerali kolegi.

- Marinko je na nastupu u kafani „Jugoslavija“ u Roterdamu upoznao Božen. Njeni roditelji su bili vlasnici kafane, veoma bogati. Pevač je svima pričao da ništa ne oseća prema njoj, a ona je njega istinski volela. Bili su oko dve godine u vezi, Marinko joj je obećavao brak - ispričao je tada za Kurir Stars jedan Marinkov kolega, koji nije želeo da mu se objavi ime.

- Rokvić ju je čak ubedio da je našao kuću u kojoj će živeti kad se ona doseli u Beograd. Rekao joj je da je šmeknuo vilu na Bežanijskoj kosi, a Božen mu je, navodno, finansijski pomogla da je kapariše. Posle nekoliko mesece oženio se Slavicom, s kojom ima sinove Nikolu i Marka - tvrdio je tadašnji sagovornik Kurira.

Naime, u martu mesecu 2012. primljena je na VMA zbog visokog krvnog pritiska. Oporavljala se na odeljenju toksikologije i potom je puštena na kućno lečenje. Probala je da se izleči i u Holandiji, ali ju je bolest nažalost savladala, pa je ubrzo i preminula.

Božen je bila rodom iz Hrvatske, iz Koprivnice, gde je i sahranjena.

Misterija

Ako je verovati pričama, za života je napravila desetine miliona tadašnjih maraka ali i danas je misterija kud su se oni deli i kome su pripali.

Ni dan-danas se ne zna da li bila udata, a kako dece nije imala odmah se postavilo pitanje ko će da nasledi ne samo milione nego i velelepne vile na Dedinju i pod Avalom.

Firmu je osnovala u Beogradu 1991. i napravila bum na srpskom tržištu sa svojim poznatim proizvodom za mršavljenje. Upravo taj omiljeni proizvodi izazvao je kontroverzu kada se u javnosti pojavila informacija da je neispravan, zbog čega je i jedno vreme povučen iz prodaje. Božen je morala da dokazuje kvalitet proizvoda, a čak se jedno vreme povukla iz javnog života.

