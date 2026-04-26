Bez Bilje bi sve bilo teško: Aca Ilić o sinu, otkrio na koga liči, pa priznao da li društvene mreže utiču na brak

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se uključio u Premijeru Vikend specijal sa pevačem Acom Ilićem.

Na samom startu razgovora Aca je otkrio da je prethodne godine bio dva puta u Australiji:

- Desilo se da sam dva puta bio na turneji u Australiji, ali bilo je teško jer sam bio sam, mnogo mi je bilo lakše kada je Bilja tu - rekao je Aca te je otkrio da ima Instagram i Fejsbuk:

- Ide mi to dobro, moram da kažem da sam ja to otvorio tek 2013. godine, mnogo kasno, ali eto, kažu da mi dobro ide. Bilja mi je dala savet samo da ne odgovaram na komentare koju mi pišu, i to slušam.

Aca Ilić je otkro da uskoro puni 65 godina.

- To su lepe godine, ljudi idu u penziju, ali nije penzija bitna, bitno je kako se osećaš, da imaš energiju i da uživaš u poslu kojim se baviš. Meni se nikada nije desilo da odustanem od pesme, od muzike. Iskreno bude loših momenta, ali nije bilo momenata da kaže da neću više - rekao je Aca pa je otkrio koje godine je najteže bilo u braku sa Biljom Jeftić:

- To su prve godine, to je bilo vreme kada je sve bilo drugačije. Mi smo se borili, radili, postali smo MI i izgradili smo to MI na poverenju i poštovanju, naravno i ljubavi, ali bilo je teško. Iskreno ne znam kako bi bilo da su tada bile društvene mreže, ali verujem da bismo i tada ostali zajedno.

Pevač je potom otkrio za koje pesme dobija najveći bakšiš:

- To je "Danas majko ženiš svoga sina", to je pesma gde se porodica grli, gde majka igra, a kod mene, kada se sin bude ženio zapevao bih pesmu "Ne ruši se gnezdo dok je babo živ" - rekao je Aca pa je otkrio na koga liči njegov i Biljin sin:

- Više je Bilja zaslužna za sve, ja se trudim da razgovaram, ali ona sve reševa. Najveću ljubav je dobijao od babe i dede, jer su oni bili uvek tu.

Autor: N.B.