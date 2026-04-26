NASLEDNIK LEGENDE U PRESTONICI: Sin Siniše Mihajlovića stigao u Beograd, evo kojeg fudbalskog asa redovno posećuje (FOTO)

Naš paparaco uslikao je Dušana Mihajlovića, sina legendarnog fudbalera Siniša Mihajlović, na beogradskom aerodromu, gde je odmah privukao pažnju prisutnih.

Naslednik čuvenog sportiste stigao je u prestonicu u opuštenom izdanju, a mnogi su primetili da je izrastao u pravog frajera, duga kosa, tetovaže i samouveren stav koji je nasledio od oca, ne prolaze nezapaženo.

Poznato je da Dušan često boravi na relaciji Italija–Srbija, a svaki dolazak u Beograd koristi da obiđe drage ljude i mesta koja ga vezuju za očeve korene. Posebno je vezan za kuma Dejan Stanković, kog redovno posećuje, kao i za FK Crvena zvezda, klub koji ima posebno mesto u njegovom životu.

Iako je rođen i odrastao u Italiji, Dušan ne krije koliko mu znači Srbija i nasleđe koje nosi, nastavljajući da neguje uspomenu na svog oca, koji je ostavio neizbrisiv trag u svetskom fudbalu.

Na aerodromu je bio vidno raspoložen, a njegovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, pogledi su bili uprti upravo u njega, što potvrđuje da interesovanje za porodicu Mihajlović i dalje ne jenjava.

