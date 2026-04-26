Volela bih da ponovo postanem majka: Katarina Grujić o naslednici, suprugu, otkrila da li bi ostavila pevanje zbog njega i njegove karijere

Reporter i voditelj Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru Vikend specijal.

Nemanja se uključio sa pevačicom Katarinom Grujić sa kojom je razgovarao o novim projektima:

- Ova godina je moja i moram da kažem da ćemo izbaciti tri pesme sada na početku maja, snimali su se spotovi po kiši, blatu, ali vredelo je. Moram da kažem će biti dosta iznenađenja, 20. maja slavim rođendan, promocija pesama, ima tu dosta svega - rekla je Kaća pa je otkrila da je njena želja da se ponovo ostvari u ulozi majke:

- Volela bih da postanem opet majka, iskreno to mi je želja ali biće kako Bog kaže, naravno i Marko želi i Katja želi batu ili seku. Oni su super, ali poslednjih dana sam bila odvojena od nje, jer je bila na ekskurziji, ona je uvek uz mamu, a četiri dana je mnogo.

Kaća se prisetila perioda kada je upoznala supruga:

- Jao ja sam tada htela da promenim frizuru i spalila sam šiške, ali dobro, znala sam ja za koga se udajem. Bilo je teško kada je otišao u Atinu da igra, ali uspeli smo da preguramo. - rekla je Kaća pa je otkrila da li se razočarala u neke ljude:

- Ja nisam neko ko stvara nova prijateljstva, imam svoje prijatelje koji su dugogodišnji prijatelji, ali bilo je i nekih teških momenta kada sam se opekla, sve je to u životu. Ja nemam sukobe na javnoj sceni, a to je važno, ali verujem da nekad nekome zasmeta moj komentar, ali takva sam.

Pevačica se osvrnula i na nastupe u inostranstvu ali i momenat da njen suprug Marko Gobeljić može dobiti ponudu da igra u inostranstvu:

- Ima manje nastupa to je tačno, ali imamo mi našu Srbiju, bivšu Jugoslaviju. Verujem ja da u inostranstvu sada mlađi slušaju nove izvođače, ali mi trajemo svakako duže.- rekla je Kaća pa je otkrila da li bi krenula za suprugom da ode negde u inostranstvo da igra fudbal:

- Da mora da ide, bila bih uz njega sigurno, dala bih sve da ga podržim, a verujem da bi on mene - rekla je Kaća pa je otkrila da je na nastupu imala dojavu bombe:

- Bila je dojava bombe, rekli su nam tada da izađemo napolje i to je to, a bilo je i situacija da se pola spava pobilo, a mene je pivska flaša pogdila u kuk, nije meni bila namenjana, ali desilo se. Ja osuđujem ponašanje prema pevači, to gađanje, bacanje svega po bini, to meni nije normalno, moramo više da budemo ljudi.

Kaća je otkrila da bi se za Gobelju udala ponovo jer je on njen izbor za ceo život:

- On je moj jedan jedni muž za ceo život. Bilo je komentara da se razvodimo, ali od toga nema ništa. On ume da se iznervira, ali ja ne, jer ja znam šta je istina.

Autor: N.B.