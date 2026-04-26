Haris Džinović otkrio koje iznenđenje sprema za svoju publiku: Prisetio se niza koncerata koje je imao, pa pomenuo Jakova Jozinovića

Voditeljka Bojana Lazić u svom studiju u Premijeri vikend specijalu ugostila pevača Harisa Džinovića.

Na samom startu razgovora Bojana je upitala Harisa šta je danas kuvao za ručak:

- Danas se nije kuvalo, sinoć smo malo uživali, zapevali, družili se, tako da sam danas kasnije ustao. Mora malo da se uživa, a nedelja je dan za odmor pa danas odmaramo - rekao je Haris pa je otkrio da povremeno igra tenis:

- To se igra iz ljubavi, amaterski, ali volimo mi da igramo i takmičimo se, moji prijatelji i ja.

Haris je otkrio da u restoranu vraća hranu ako mu se ne svidi:

- Iskreno ako mi se ne svidi ja kažem, vratim, pa ja plaćam, hoću da mi bude lepo - rekao je pevač pa se osvrnuo na više od 40 godina karijere:

- Da li je 40 ili 45 godina dosta je, slavimo ovog leta u Pulskoj areni, svi znamo šta je tamo i kakva je to arena, i koga oni zovu tamo da peva. Mislim da će biti male pripreme oko organizacije benda, biće dosta ljudi koji će to pratiti, treba to da se ukomponuje. - rekao je Haris pa je najavio koncert u Beogradskoj areni:

- 24. decembra biće konceru u Beogradskoj areni, ne znam da li će biti jedna ili više arena, ali imao sam ja niz koncerata u Beogradu i neka se ponovi ako treba.

Džinović se osvrnuo i na niz koncerata Jakova Jozinovića:

- Ne mogu da ga komentarišem jer ga nisam slušao kako peva, nisam ga video, ali vidim da ima niz koncerata, a on ima pravo da pravi kocnert, samo mi nije jasno što on peva tuđe pesme, jer mi nije jasno da li moguće da će on bolje otpevati Čolinu pesmu od Čole, ili moju od mene, ali nek peva na svoji način. On ima pravo da peva te pesme, ali nema pravo da ih komercijalizuje, to može da mu se zabrani - rekao je Haris pa je otkrio da li bi zabranio Jakovu da peva njegovu pesmu:

- Ne bih mu zabranio, ali ne bi bnilo lepo da pola koncerata peva moje pesme ili bilo čije. Iskreno ja volim koncete svoje da pevam, ali volim kafanu, to je lepo raja peva sa tobom u glas, i uživate.

