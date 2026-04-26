Prva izjava Harisa Džinovića nakon Melinine svadbe: Evo kako gleda na sve

Izvor: pink.rs

Voditeljka Bojana Lazić u svom studiju u Premijeri vikend specijalu ugostila pevača Harisa Džinovića.

Tokom gostovanja Haris je otkrio koliko njegov sin Kan brine o njemu, ali i svadbu svoje bivše supruge Meline:

Haris Džinović otkrio koje iznenđenje sprema za svoju publiku: Prisetio se niza koncerata koje je imao, pa pomenuo Jakova Jozinovića

- Ja kada odem na put, mene moj sin zove da me pita kako sam, da li sam jeo, da li sam stigao, pita me kada se vraćam kući. On mene uvek pita da li mi nešto treba, da me sačeka nešto. Moram da kažem da je bitno da se ljudi koji žive u četiri zida da se razumeju - rekao je Haris pa je prokomentarisao svadbu bivše supruge:

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene to ne zanima, ja kada sam se razveo, za mene je to gotova priča, kako mene neko da pita za to, kada ja nisam bio tamo, a i mene to ne zanima. Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj Bojana, svi se razvode. Ljudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko a nije se pisalo o razvodima Dženifer Lopez. - rekao je Haris i dodao:

- Iskreno ja ne želim da pričam o tome, o tome treba da pričaju akteri koji su tamo, mene ne zanima iskreno. - rekao je Haris i priznao da li sada slobodan:

- Ja sam slobodan čovek od kako sam izašao iz suda, nisam slavio, to se ne slavi.

Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: N.B.

