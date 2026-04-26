KAD NJEGA NEMA, NEMA NI NJIH! Bolna ispovest Ilde Šaulić o lažnim prijateljima nakon očeve smrti: Otkrila ko je iz porodice NAJTEŽE PODNEO IZDAJU

Nakon smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića, mnogi "bliski" ljudi preko noći su nestali iz života njegove porodice, o čemu je sada potpuno otvoreno progovorila njegova ćerka, pevačica Ilda Šaulić.

Ilda je ogolila dušu i otkrila gorku istinu o tome kako su se brojni dugogodišnji prijatelji jednostavno povukli i nestali nakon tragedije. Iako su svi u porodici primetili ovu promenu i osetili je na svojoj koži, pevačica ističe da je ubedljivo najviše razočarana njena majka Goca.

Ilda nije krila tugu dok je pričala o ljudima koji su se godinama družili sa njenim ocem, a onda, kada je bilo najteže, okrenuli leđa.

- Goca je ta koja je to nekako najviše osetila od nas u porodici. Bilo je tu dosta bliskog sveta koji su u našoj kući bili svakodnevno i koji su sa mojim ocem proveli godine druženja. Otkad njega nema, nema ni njih - ispričala je Šabanova naslednica pred kamerama.

Kako je naglasila, najbolniji udarac došao je od onih od kojih se to najmanje očekivalo:

- Možda se iznenadiš i od nekih ljudi koje nisi očekivao i koji su bili tu, ali nenametljivi. Goci ne treba ništa, ali lepa reč je uvek dobrodošla i da te neko pozove pita kako si ili pozove na kafu.

Na kraju, Ilda je zaključila da je njena majka Goca duboko povređena ovakvim ponašanjem nekadašnjih kućnih prijatelja.

- Mislim da je ona dosta razočarana ostala u tim nekim prijateljstvima, ali to je život - poručila je Ilda Šaulić.

