ODUŠEVLJENA! Tea Tairović dobila NEVEROVATAN POKLON ZA 30. ROĐENDAN: Možda ne izgledam euforično, ali... (FOTO)

Muzička zvezda Tea Tairović ima nov povod za slavlje, samo dva dana nakon što je već slavila sa suprugom Ivanom prvu godišnjicu braka. Povodom svog jubilarnog 30. rođendana, Tea se obratila svojim pratiocima na Instagramu i otkrila šta je dobila na poklon.

Uz fotografije, Tea je uputila iskrenu poruku svojoj publici i prijateljima:

- Hvala svima na čestitkama! Možda ne izgledam euforično (zato što sam upravo sa puta), ali kunem se da jesam! Uz vas, dragi moji prijatelji i publiko, sam počela da volim rođendane, posebno ove jubilarne… Ovih 10 godina je bilo ludo, a sledećih 10 godina će biti još luđe, žedna sam muzike, znanja, putovanja - više sada nego sa 20.

Slavljenica se zatim posebno pohvalila nesvakidašnjim rođendanskim darom, objasnivši fanovima gde je mogu „pronaći”:

- Inače, danas sam na poklon dobila zvezdu! I kad pogledate u nebo, tu negde oko Oriona ćete moći da me vidite. Zahvalna Bogu na zdravoj porodici, neverovatnoj publici i što me je stvorio ovakvom kakva jesam - napisala je ona.

Na koncertu doživela iznenađenje

Na sinoćnjem koncertu doživala je neverovatno iznenađenje, te je nastup na kratko bio prekinut. Naime, Tei je u jednom momentu prekinut koncert zbog izmenađenja za 30. rođendan, što je pevačicu ostavilo bez teksta.

Emotivni trenutak usledio je kada su joj organizatori doneli rođendansku tortu i zajedno uglas pevali rođendansku pesmu.

Autor: M.K.