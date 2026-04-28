Od ove pesme Lepa Lukić je napravila IMPERIJU, a ove dve VELIKE ZVEZDE su odbile da je snime!

Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno.

Vanvremenski hit "Srce je moje violina" pesma je Lepe Lukić, bez koje ne može da prođe ni jedno slavlje, rođendan, svadba... Lepa je od ove pesme napravila imperiju, i evergrin, na kojoj počiva čitava njena karijera. Ipak, malo je poznato da ova pesma zapravo uopšte nije bila namenjena njoj.

Naime, autor pesme Miša Marković, numeru je prvo napisao za Biljanu Jevtić, međutim, ona ju je odbila. Nakon nje, pesma je bila ponuđena njenoj koleginici sa estrade Vesni Zmijanac, koja je donela istu odluku i odbila da je otpeva.

Nakon što su je dve pevačice odbile, pesma je na kraju došla do Lepe Lukić, koja ju je odmah i bez oklevanja prihvatila. Ona ju je snimila i od nje napravila jedan od svojih najvećih hitova, koji joj je zauvek obeležio karijeru.

Autor: R.L.