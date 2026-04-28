AKTUELNO

Domaći

Od ove pesme Lepa Lukić je napravila IMPERIJU, a ove dve VELIKE ZVEZDE su odbile da je snime!

Izvor: blic/pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno.

Vanvremenski hit "Srce je moje violina" pesma je Lepe Lukić, bez koje ne može da prođe ni jedno slavlje, rođendan, svadba... Lepa je od ove pesme napravila imperiju, i evergrin, na kojoj počiva čitava njena karijera. Ipak, malo je poznato da ova pesma zapravo uopšte nije bila namenjena njoj.

Naime, autor pesme Miša Marković, numeru je prvo napisao za Biljanu Jevtić, međutim, ona ju je odbila. Nakon nje, pesma je bila ponuđena njenoj koleginici sa estrade Vesni Zmijanac, koja je donela istu odluku i odbila da je otpeva.

Nakon što su je dve pevačice odbile, pesma je na kraju došla do Lepe Lukić, koja ju je odmah i bez oklevanja prihvatila. Ona ju je snimila i od nje napravila jedan od svojih najvećih hitova, koji joj je zauvek obeležio karijeru.

Autor: R.L.

#Lepa Lukić

POVEZANE VESTI

Domaći

JOŠ JEDNA DRAMA! Ana Nikolić peva pesmu Teodore Bilanović, mlada pevačica odmah reagovala: Birala sam je sa Raletom i uredno platila!

Domaći

OTKRIVENA DUGO ČUVANA ESTRADNA TAJNA! Mile Kitić nije želeo da snimi pesmu koja je kasnije postala njegov NAJVEĆI HIT! Kada čujete kome je bila namenj

Domaći

'HTELA SAM DA JE SNIMIM, ALI SE POJAVILA GOSPOĐA VESNA ZMIJANAC' Marina Živković otkrila koji HIT je morala da prepusti koleginici!

Domaći

OVA PESMA NIJE BILA NAMENJENA NJOJ! Tea Tariović dobila je hit, a evo za kog pevača je napisana!

Domaći

LEPA LUKIĆ NAPISALA TESTAMENT: Kuću ostavila bratancu, a onda je banka zaplenila nekretninu i prodala je za MILION DINARA! Ovo su detalji

Domaći

OTKRIVAMO! Ko je devojka kojoj Filip posvećuje pesme iz Elite? Radi se o mladoj pevačici, a njen izgled ostaviće vas bez daha! (FOTO)