Mala Cana je u braku sa 41. godinu starijim kolegom, a kuma na venčanju bila joj je ova POZNATA PEVAČICA!

Godinama su u ljubavi.

Mala Cana i Andrija Bajić predstavljaju trenutno jedan oda najkomentarisanijih estradnih parova kod nas, s ozbirom na to da je razlika u godinama između njih dvoje impozantna. Andrija je stariji od Cane 41. godinu.

Cana je sada otkrila kako su ljudi u njihovom okruženju reagovali kada su saznali za njihov odnos.

- Normalno. Bili su srećni, tapkali nas po ramenu. Ko je šta pričao iza leđa, nije me dotaklo niti me je zanimalo. Nemoj to da čujem jer ja sam dobra, ali umem i da odgovorim. Niko se nije udostojio da nas pita da li ste vi u braku, vezi ili bilo čemu, ne, nego evo su Bajići.

Ona je istakla i da svadbu nisu pravili, ali da joj je kuma na vendačnju bila poznata pevačica.

- Ne, jer smo tako želeli. Doba korone nam je bio najteži period u braku jer je Andrija imao najteži oblik, a ja posle njega. Što se tiče venčanja, nisam htela da od toga pravim pompu. Imate milion takvih slučajeva. Mi ništa nismo krili. Pa i taj matičar i ti ljudi, postoji neko ko nas je video, mi smo javne ličnosti. Meni je Branka Sovrlić kuma, kum je Željko i kuma Rada, stvarno smo odabrali nekoga koga volimo i ko nas voli. Ništa to nije urađeno ispod žita. Pritom, ja nosim burmu, ne skidam je kao ostale moje koleginice i kolege - te mu smeta da svira, te njoj smeta da drži mikrofon, te joj ne ide uz srebro. Meni ide uz sve jer to je moj simbol - ispričala je Cana.

Autor: R.L.