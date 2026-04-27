Spojila luksuz i prirodu! Mirka Vasiljević vozi LAMBORDŽINI TRAKTOR, ovo je HIT! (FOTO)

Voli opuštanje u ruralnom ambijentu.

Poznata glumica Mirka Vasiljević u poslednje vreme sve češće je aktivna na društvenim mrežama, gde sa svojim pratiocima redovno deli trenutke iz svoje svakodnevice. Ovoga puta, odlučila je da iskoristi lep, sunčan dan i vreme posveti opuštanju u prirodi.

Ono što je posebno privuklo pažnju na njenoj najnovijoj objavi jeste pomalo neočekivan, ali izuzetno luksuzan detalj u prirodnom ambijentu. Mirka je podelila fotografiju na kojoj se vidi kako uživa okružena bujnim zelenilom, dok sedi ni manje ni više nego na preskupom traktoru poznate marke "Lambordžini". Ovaj moćni spoj luksuza i ruralnog okruženja dodatno dobija na značaju kada se uzme u obzir da je cena ovog traktora procenjena na čak oko 20.000 evra.

Iako sama scena govori više od hiljadu reči, glumica nije želela da detaljiše, već je svoju nesvakidašnju i vizuelno upečatljivu fotografiju propratila vrlo jednostavnim i kratkim opisom: "U prirodi".

Autor: R.L.