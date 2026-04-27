Da li mogu jedan krug oko Slavije? Aleksa Balašević pozirao sa ćerkom na motoru od 23 hiljade evra, ponosni tata ne skida osmeh sa lica

Aleksa Balašević, sin legendarnog Đorđa Balaševića, sa svojim pratiocima je na društvenoj mreži Instagram podelio predivne porodične trenutke. U centru pažnje našla se njegova četvorogodišnja ćerkica Vera, a fotografije jasno pokazuju kako otac i ćerka kvalitetno i zabavno provode zajedničko vreme.

Ono što je posebno privuklo pažnju javnosti jeste neobična i simpatična scena koju je ponosni tata Aleksa zabeležio. Naime, mala Vera je imala priliku da pozira sedeći na impozantnom dvotočkašu – motoru čija se vrednost procenjuje na čak 23.000 evra.

Sudeći po objavi, devojčica je bila apsolutno oduševljena ovom moćnom mašinom na kojoj se našla.

"Da li mogu jedan krug oko Slavije?" - napisao je Aleksa.

Aleksa Balašević, koji je otkrio da je njegova supruga Nikolina u sedmom mesecu trudnoće, podelio je nedavno emotivnu poruku o nastavku loze.

- Neke osobe do kraja života budu samo osobe, a neke dožive da postanu nečiji zavet. Zavet bez kog nekom ni Stari ni Novi zavet ne vrede. Zahvaljujući ovoj osobi sa fotografije, moja loza se nastavlja - nisam više Omega. Za otprilike dva meseca stiže nam sin. Verin brat kog dugo čekamo. Kolika sreća može biti za nekog poput mene, da mu Bog pošalje još jednog anđela sa tvojim genima... Razumeo bih da štedi, ali se ne bunim što me zadužuje još više - mirisom neba. Sa tobom, sa vama... Što bi rekao neko moj najveći, neko naš najbolji, takođe sa neba – nisam više v.d. Balašević, sada sam Balašević u ostavci, a za koji mesec mandat predajem nasledniku - napisao je on.

On je takođe podsetio koliko mu je supruga promenila život, opisujući je kao osobu koja ga je duhovno stabilizovala i vratila pravim vrednostima. Dok se termin bliži, ostaje da vidimo koje će pravo ime poneti mališan, ali jedno je sigurno – tetka Beba već ima spreman nadimak!

Autor: N.B.