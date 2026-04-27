Svi u šoku zbog godina naše pevačice: Telo zategnuto kao praćka, a uskoro puni 60 godina

Pevačica Jasna Milenković Jami već godinama unazad važi za jednu od najzgodnijih dama na domaćoj estradi, a malo ko bi poverovao u činjenicu da u julu ove godine puni neverovatnih 60 godina.

Jami je svojevremeno podelila svoju tajnu i objasnila kako joj polazi za rukom da već godinama zadrži devojačku figuru i besprekoran izgled.

„Oduvek vodim računa o sebi. Jedem onoliko koliko mi je dovoljno, a ne preko toga. Kad je najslađe tada prekini i uvek imam meru u svemu”, izjavila je pevačica.

"Želim prirodno da starim"

- Fenomen je kada te komentarišu, jednom sam ušla da vidim te komentare i svi mene nešto napadaju za lice. Ne znam kome sam šta uradila i što to vas remeti. Moja stvar je što ne želim prirodno da starim. Kažu za mene: "Jao, pa šta je uradila", kao da sam ja sebe sa iglom i hijaluronom radila. Dešavalo mi se masu puta, da ja legnem na taj sto i ja tad verujem toj osobi što je obukla beli mantil, da će mi uraditi najbolje. U dogovoru ti njima kažeš: "Moja je fizionomija takva, hoću samo malu korekciju"- rekla je Jami.

- Korekcija je samo doterivanje, čak sam i donosila fotografije kako ja želim da izgledam. Tek posle 40. godine sam krenula sa hijaluronima, isključivo sa njima. Taj neko ti sjuri taj hijaluron, kako bi se to naplatilo. Tada krećeš u jedan začarani krug. Priznajem, jesam žrtveno jagnje - rekla je nedavno.



Autor: N.B.