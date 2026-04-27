HIT PRIČE I NIKAD ISKRENIJI GOSTI! Breskvica, Maja Berović, Dejan Kostić i Magdalena Vračić stižu kod Amidžića – ovo ne smete da propustite!

Utorak od 22 časa rezervisan je za novu epizodu “Ami G Show”-a – spektakl koji pomera granice zabave!

U novom izdanju emisije „Ami G Show“, autora i voditelja Ognjena Amidžića, publiku očekuje još jedno veče puno smeha, iskrenih ispovesti i ekskluzivnih priča koje će odjeknuti u regionu. Na čuvenom kauču ove nedelje sede neka od najaktuelnijih imena domaće scene – Breskvica, Maja Berović, Dejan Kostić i Magdalena Vračić, koji će bez zadrške govoriti o svojim karijerama, privatnom životu i temama koje intrigiraju javnost - u utorak od 22 časa na TV PINK.

Maja Berović stiže u studio u jeku velikog uspeha nove pesme „Omiljena bivša“, kojom je ponovo osvojila publiku širom regiona, a gledaoci će imati priliku da čuju kako je nastajao ovaj hit, ali i šta planira u nastavku svoje već impresivne karijere.

Breskvica, jedna od najpopularnijih mladih zvezda današnjice, otkriće detalje iz svog života o kojima se poslednjih meseci mnogo spekulisalo, ali i govoriti o muzici, nastupima i pritisku koji nosi ogromna popularnost.

Dejan Kostić, hitmejker iza brojnih velikih projekata, otkriće kako nastaju pesme koje osvajaju trending liste, ali i kakva je saradnja sa najvećim zvezdama današnjice - kao na primer sa Majom i da li mu je draža "Omiljena bivša" ili "Problem".

Magdalena Vračić, koja je nedavno oduševila publiku duetom „Grožđe“ sa Anom Bekutom, govoriće o velikom koraku u karijeri i saradnji koja joj je promenila život kao i čije karijere danas najviše inspirišu njen muzički pravac i umetnički izraz.

Kao i uvek, Ognjen Amidžić će kroz prepoznatljiv humor, zanimljive igre i nepredvidiva pitanja izvući ono najzanimljivije iz svojih gostiju, pa nema sumnje da nas očekuje još jedno veče za pamćenje. Ne propustite novu epizodu emisije „Ami G Show“ u utorak, 28. aprila od 22 časa – samo na TV PINK!

Autor: S.Paunović