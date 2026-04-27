Odbio pesmu zbog spornog teksta: Sloba Radanović progovorio o muzici, jedna stvar mu veoma smeta

Pevač Sloba Radanović nedavno je iznenadio javnost priznanjem da je glatko odbio pesmu za koju je bio siguran da bi postala veliki hit. Razlog za ovu nesvakidašnju odluku na estradi leži u spornom tekstu pesme koji, prema njegovim rečima, ne šalje lepu i adekvatnu poruku publici.

Sloba Radanović se oštro osvrnuo na ogromni uticaj koji on i druge javne ličnosti imaju u medijima i na društvenim mrežama, naglasivši da se taj medijski prostor ne koristi uvek na lep način. Kako ističe, poznati bi pre svega trebalo da služe kao dobar primer mlađim generacijama.

- Vodim se tim da kada već imamo prostora toliko u medijima, na društvenim mrežama, da baš treba da pružimo neku poruku mladima koja treba da bude pozitivna. Ne da bude ustaljena poruka, nego usklađena sa društvenim normama koje postavlja neko, ne znam ni ja ko - iskren je bio Sloba prilikom gostovanja u Grand specijalu.

"Nedavno sam dobio pesmu za koju mislim da bi bila hit"

Govoreći o numeri koju je nedavno dobio i momentalno odbio, pevač je istakao da je veoma isključiv i da ne pravi kompromise ukoliko se ne pronalazi u stihovima.

- Ako mi se jedna reč u pesmi ne sviđa, neću je snimiti. Nedavno sam dobio pesmu za koju mislim da bi bila hit, ali u tekstu se spominje da ne pričam sada. Jednostavno nisam sebe video da to pevam, to nije lepa poruka koju ja želim da pošaljem ljudima - ispričao je on i dodao da ne želi da popuje drugima šta treba da pevaju, već isključivo želi da daje primer svojim postupcima.

Pored toga, pevač je rešio da stane na put predrasudama o muzičkom žanru koji izvodi, progovorivši o tome šta je danas na sceni zapravo kulturno, a šta nije.

- Zašto tako kaže ti pevaš seljačku muziku, a ti si kulturan. Ko to kaže šta je kulturno, a šta ne? Vidim da u žanru koji ja pevam tekstovi su mnogo manje nekulturni, od one muzike koja se predstavlja kulturnom - zaključio je pevač, podvlačeći još jednom da poznate ličnosti moraju dobro da razmisle kakvu poruku šalju u etar.

