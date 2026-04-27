Jelena Karleuša presrećna zbog povratka Zorice Brunclik u Pinkove zvezde, pa spomenula i Milana Stankovića: Vraća se na velika vrata

Izvor: pink.rs, Foto: pink.rs, Instagram.com ||

Pevačica Jelena Karleuša je stigla na današnje snimanje nove emisije najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda", a pred sam počeka snimanja iskoristili smo priliku da porazgovaramo sa njom o svim aktuelnim temama o kojima bruji kompletna javnost.

Najpre smo joj saopštili da je Zorica Brunclik stigla na Pink, nakon teške operacije, što ju je posebno obradovalo:

- Stvarno? Jako mi je drago, jedva čekam da je vidim. Zorica je to zaslužila, zaslužila je da bude dobro i da živi još dugo. Sve mi je to bilo potresno, i kada sam videla Kemiša kako plače onda, sve... - rekla je na početku Jelena Karleuša.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jelena se osvrnula i na navode da se Milan Stanković vraća na estradu:

- Jedva čekam, obožavam Milana, njegov glas, harizmu, pesme. Mislim da ljudi koji ne zaslužuju da budu tu, sada caruju baš zbog ljudi poput Milana, koji su se povukli. To su pevačice koje ne mogu jedan ton da ubodu, sve se srozalo na najniže moguće grane. Mislim da se Milan vraća na velika vrata. "Ludilo" je napisao on, Milan je ekstremno talentovan, često se čujemo, stalno ga nagovaram da se vrati. Mnogo bih volela duet - otkrila je Karleuša.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: N.B.

