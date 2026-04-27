Breskvica raskinula s policajcem posle pet godina veze, iselila se iz stana

Pevačica Anđela Ignjatović Breskvica stavila je tačku na višegodišnju emotivnu vezu s Nemanjom koji je, inače, policajac.

Nakon pet godina ljubavi, par je odlučio da se raziđe, a kako tvrdi izvor blizak Anđeli, problemi u njihovom odnosu trajali su duže vreme. Do zvaničnog prekida je došlo pre oko dva meseca, ali je pevačica to skrivala od javnosti.

- Već izvesno vreme se ne pojavljuju zajedno u javnosti. Ljudi su primetili da se nešto dešava. Anđela i Nemanja su nedavno probali da daju svojoj ljubavi još jednu šansu, ali kako to nije funkcionisalo, shvatili su da je najbolje da se raziđu - istakao je izvor.

Kako navodi izvor upućen u priču, Breskvica i Nemanja su nakon raskida ostali u prijateljskim odnosima, a ona je donela odluku da se iseli i započne samostalni život.

Autor: D. T.