ČETIRI GODINE OD NESTANKA MARIJANE SEIFERT Bolna ispovest majke Gordane: Ne verujem da se ubila, neću prestati da...

Danas se navršavaju tačno četiri godine od nestanka Marijane Seifert koju javnost pamti kao pobednicu Velikog Brata.

Njen slučaj u regionu i dalje važi za jedan od najvećih nerazjašnjenih enigmi.

Jutros, uoči godišnjice nestanka, oglasila se Marijanina majka, Gordana Kovačević, koja je na svom profilu na društvenim mrežama ostavila bolnu poruku. Ona se oglasila kratko, ali vrlo osetno, napisavši: "Marijana, 27.04.2022. Reči su suvišne…",

Iza tih nekoliko reči postoji ogromna priča tužne majke koja je razgovarala sa novinarima Slobodne Dalmacije.

- Što više vreme prolazi, bol mi je sve jača i jača. Na samom početku imala sam nadu da će se otkriti što se dogodilo. Ali nekako ne verujem da će se ikad otkriti prava istina o nestanku moje Marijane - rekla je Gordana kroz suze, jecajući.

U tom razgovoru, ona se prisetila svih nepoznanica ovog slučaja.

- Njen nestanak je velika enigma. Ne znam je li to istraženo kako treba. Puno je tu još pitanja koja traže odgovore. Kao njena majka nikad neću prestati tragati za odgovorima - kaže.

U samoj objavi, Marijanina majka Gordana je naglasila koliko se oseća tužno uz reči i emotikone nerapoloženja. Gordana je istakla po čemu pamti svoje dete naglašavajući u koliko lošem stanju se nalazi.

- Pamtim je po njenom osmehu, dobroti, veselom duhu. Za mene je imala najlepši osmeh na svetu… Tuga mi je, plačem celo jutro. Nisam spavala celu noć… Nisam u stanju - rekla je.

U jednom trenutku dodala  je i ono što je godinama ostalo kao njena lična sumnja.

- Ne verujem da je završila u Savi i da se ubila. Ništa mi to nije jasno - zaključila je Gordana za Slobodnu Dalmaciju.

