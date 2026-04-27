Haris Džinović ne prestaje da proziva Melinu, evo da li je slavio razvod: Minimum TRI BRAKA!

Pevač Haris Džinović u poslednje vreme često u javnosti priča o bivšoj supruzi Melini, koja se nedavno udala za imućnog Britanca.

Ponosno ističe da je slobodan čovek od kako je "izašao iz suda", a navodi da se o Melininom i njegovom razvodu više pričalo nego o razvodima glumice i pevačice Dženifer Lopez, koja je dosad imala četiri bračna brodoloma.

- Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj, svi se razvode - rekao je odsečno Haris Džinović voditeljki Bojani Lazić u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

- Ljudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko, a nije se pisalo toliko o razvodima Dženifer Lopez! - poručio je potom pevač na Pinku.

Na pitanje o Melininoj svadbi rekao je:

- O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Ja sam slobodan čovek od kako sam izašao iz suda. Da li sam slavio razvod od Meline? Nisam slavio, to se ne slavi.

Haris je, inače, na pitanje kakve savete daje sinu Kanu nakon svega što je doživeo tokom razvoda sa Melinom kratko odgovorio:

- Pričamo mi, to su stvari koje ostaju u četiri zida, neke intimne stvari koje ne iznosim.

Džinović ne priželjkuje novu ljubav.

- Ja se nisam zaljubio, ne daj Bože. Šta ću se zaljubljivati ako ću dobiti isti scenario? Presipati iz šupljeg u prazno - kazao je Haris, dok je juče izjavio da Melini "fali daska u glavi" zbog napuštanja porodice.

